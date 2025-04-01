全台第三個住都中心在桃園！今日揭牌迎接大都更時代

桃園市住宅及都市更新中心1日正式揭牌，宣告桃園都市更新服務正式邁入新階段。內政部國土管理署副總工程司林佑璘致詞時表示，桃園是繼台北市與新北市後，全台第三個成立住都中心的縣市，預期將大幅提升市府在都市更新方面的整體服務能量。

內政部國土管理署副總工程司林佑璘今日出席「桃園市住宅及都市更新中心」的揭牌儀式，與桃園市長張善政一同為新中心揭牌。

國土署表示，中央去年透過「都市更新基金」，補助桃園市政府設立專案辦公室，積極推動都市更新，包括防災型都更、公辦都更申請受理與都更推動師的培訓等工作，如今，隨著「桃園市住宅及都市更新中心」正式成立，桃園成為繼雙北後，全台第三個成立住都中心的縣市，預期將大幅提升市府在都市更新方面的整體服務能量。

國土署進一步說明，藉由中央與地方合作推動公辦都更，不僅能為在地居民帶來更多元的空間與服務選擇，還能引進社會住宅、長照設施及公益空間，滿足不同族群的居住與生活需求。公部門的參與也將讓都更程序更公開透明，兼顧地主的權益與土地的使用效益，進一步促進都市發展，打造更宜居的生活環境。

今日出席活動的貴賓，除了林佑璘與張善政外，還包括國家住宅及都市更新中心董事長花敬群、台北市住都中心執行長簡伯殷、桃園市住都中心董事長王明鉅及國土署都市更新建設組長王武聰等人共同出席見證。