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康寧大猩猩玻璃再升級 堅韌保護材料新選擇

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
康寧公司宣佈推出Corning® Gorilla® Glass Ceramic新產品。圖為康寧參加2024 Touch Taiwan展的展場照。記者李珣瑛／攝影
康寧公司宣佈推出Corning® Gorilla® Glass Ceramic新產品。圖為康寧參加2024 Touch Taiwan展的展場照。記者李珣瑛／攝影

康寧公司（GLW）今日宣佈推出Corning® Gorilla® Glass Ceramic新產品，是一種創新、透明且強度高的玻璃陶瓷材料，將有助於為更多行動裝置帶來更高的耐用性。與其他鋁矽酸鹽玻璃競爭產品相比，Gorilla Glass Ceramic 顯著提高了在粗糙表面上的跌落性能。此款全新玻璃陶瓷材料，進一步擴展康寧為多數OEM所提供的耐用保護材料產品系列。

Corning® Gorilla® Glass副總裁暨總經理David Velasquez表示：「大猩猩玻璃以其強韌與耐用性聞名，而我們的新型玻璃陶瓷材料延續了這項傳統。Gorilla Glass Ceramic專為提升耐用性而設計，展現出康寧對於創新與工程技術的承諾，致力於打造高品質、耐用的顯示器保護與外殼材料。」

根據康寧實驗室的測試，Gorilla Glass Ceramic 在模擬柏油表面的情境下，從 1 公尺高度重複跌落十次仍能保持完好無損。而一般的鋁矽酸鹽玻璃通常在第一次跌落時即會破裂。

Gorilla Glass Ceramic是康寧著名的大猩猩玻璃產品系列中的最新產品。它將在未來幾個月內於摩托羅拉 (Motorola)裝置上提供。

170 多年來，康寧在玻璃和玻璃陶瓷材料領域一直是全球領先的世界創新者之一。該公司發明世界上第一種透明、無色且高強度的玻璃陶瓷材料，用於消費電子產品。康寧不斷開發新的玻璃和玻璃陶瓷材料，以提升行動裝置的耐用性，並滿足全球客戶不斷變化的需求。

康寧 行動裝置 顯示器

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