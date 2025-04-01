3月車市較去年同期衰退一成 預計4月要衰退8%

3月台灣汽車市場在主力品牌推出各式販促活動刺激下，總市場登錄37,281台，年減9.8%，今年前三月累計總市場領牌數99,860台，年減11.2%。龍頭車廠和泰車（2207）對於4月車市的預期指出，雖然在清明連續假期的影響下，工作天數較少，但在主力品牌促銷持續及進口車供應狀況穩定下，預估全月總市場為34,000台，年減8%。

和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於3月份合計登錄14,315台，年增15.5%，市佔38.4%，雙雙創下歷史同期新高記錄。TOYOTA 3月登錄11,769台，市佔率達31.6%，為近16年來同期新高；累計1~3月登錄總數32,441台，年增9%，市佔率達32.5%，較去年同期增加6.1%。

TOYOTA品牌旗下冠軍車款COROLLA CROSS及進車市場霸主RAV4本月分別繳出3,711台及2,140台，分居市場全車種銷售NO.1及NO.2位置；深受頭家們喜愛的輕型商用車TOWN ACE及小休旅常勝軍YARIS CROSS則持續市場好口碑，分別以1,738台及1,497台搶下全車種銷售NO.4及NO.5。

為了搶攻市場，和泰車 TOYOTA 4月持續推出「音場頂級 節奏隨行」活動，入主RAV4、ALTIS、YARiS CROSS、COROLLA SPORT即可升級JBL音響揚聲器，並享最高80萬零利率。另外更針對TOWN ACE提供「影音安全雙進化」活動，入主TOWN ACE PU/VAN除贈送影音主機、倒車顯影等配備，更可享50萬50期零利率。全新年式電動車bZ4X本月亦享萬元充電金及首年低月付專案，提供電動車車主更親民的入手門檻。