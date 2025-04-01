陶朱隱園一坪300萬公開 顏炳立：富人擠爆看屋

信義區指標豪宅「陶朱隱園」上月19日公開銷售，低樓層開價一坪300萬元起跳，戴德梁行總經理顏炳立表示，消息公開後，吸引大批富人擠爆排隊看屋，他也有客戶要看，但一直排到隔周周一才進去看。

他表示，到目前還沒成交，就他了解，主要是大家都不想當第一個，另外資金會查也是富人顧慮因素之一。

顏炳立表示，陶朱隱園原本外傳要價一坪600萬元，上月19日，業者宣布公開銷售， 有錢人一聽從600萬降至300萬元，立刻擠爆排隊看屋，他有客戶也在第一時間打電話給他表示要看，但第一周已全數排滿，一直排到隔周才順利帶看。

他表示，陶朱隱園開價一坪300萬起跳，以他來看，當地土地一坪至少1000萬，以一坪蓋三坪來算，每坪土地成本就要300多萬，再加上興建成本，難怪富人都覺得便宜。

他認為，陶朱隱園低樓層一坪賣300萬， 以在土地行情來看，算是虧本賣，未來如果每個層層加10萬元，高樓層賣到一坪500萬元，就他來看，是合理行情。

他表示，陶朱隱園雖然到目前沒有傳出交易，但以一坪300多萬，相當具有吸引力，相信未來一旦成交，一次就會賣出兩三戶。