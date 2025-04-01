快訊

台股大漲584點收復兩萬一 權值股台積電、鴻海扮反彈要角

投訴同事敲鍵盤吵又自言自語…她請主管換座位 下場竟被資遣

8.2強震海底奇觀！泰學者揭稀有影像：魚群集體「躺平」避震

聽新聞
0:00 / 0:00

陶朱隱園一坪300萬公開 顏炳立：富人擠爆看屋

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
陶朱隱園 ／記者游智文攝影
陶朱隱園 ／記者游智文攝影

信義區指標豪宅陶朱隱園」上月19日公開銷售，低樓層開價一坪300萬元起跳，戴德梁行總經理顏炳立表示，消息公開後，吸引大批富人擠爆排隊看屋，他也有客戶要看，但一直排到隔周周一才進去看。

他表示，到目前還沒成交，就他了解，主要是大家都不想當第一個，另外資金會查也是富人顧慮因素之一。

顏炳立表示，陶朱隱園原本外傳要價一坪600萬元，上月19日，業者宣布公開銷售， 有錢人一聽從600萬降至300萬元，立刻擠爆排隊看屋，他有客戶也在第一時間打電話給他表示要看，但第一周已全數排滿，一直排到隔周才順利帶看。

他表示，陶朱隱園開價一坪300萬起跳，以他來看，當地土地一坪至少1000萬，以一坪蓋三坪來算，每坪土地成本就要300多萬，再加上興建成本，難怪富人都覺得便宜。

他認為，陶朱隱園低樓層一坪賣300萬， 以在土地行情來看，算是虧本賣，未來如果每個層層加10萬元，高樓層賣到一坪500萬元，就他來看，是合理行情。

他表示，陶朱隱園雖然到目前沒有傳出交易，但以一坪300多萬，相當具有吸引力，相信未來一旦成交，一次就會賣出兩三戶。

陶朱隱園位於信義計畫區松高路，樓高21層，規畫40戶每戶坪數權狀約300坪，外型呈旋轉狀，公設多元，包括戶外庭園、生態會所、祕密花園、森林瀑布、閱覽空間、第二門廳、室內泳池、三溫暖、健身房、交誼廳等。

陶朱隱園實品屋／業者提供
陶朱隱園實品屋／業者提供
陶朱隱園實品屋／業者提供
陶朱隱園實品屋／業者提供

豪宅 陶朱隱園 顏炳立

延伸閱讀

彰化縣公告4千多筆不動產 6/30前未辦繼承登記將列管

遷回戶籍 自住優惠要重新申請

重劃區共伴效應 「豐樂生活圈」重返品牌建商聚焦之地

運將趕載客竟逆向行駛還按喇叭嗆讓開 騎士：你逆向欸

相關新聞

商圈機能＋人潮紅利！台中三大熱門商圈新案房價有撐

台中「南公益」與「北崇德」向來是美食餐廳競爭激烈的一級戰區，而近年因舉辦聖誕村與市集活動竄起的「勤美商圈」也迅速躋身其中...

全台第三個住都中心在桃園！今日揭牌迎接大都更時代

桃園市住宅及都市更新中心1日正式揭牌，宣告桃園都市更新服務正式邁入新階段。內政部國土管理署副總工程司林佑璘致詞時表示，桃...

陶朱隱園一坪300萬公開 顏炳立：富人擠爆看屋

信義區指標豪宅「陶朱隱園」上月19日公開銷售，低樓層開價一坪300萬元起跳，戴德梁行總經理顏炳立表示，消息公開後，吸引大...

還是日系車賣得好 和泰車3月登錄14315台創歷史同期新高

在主力品牌推出各式販促活動刺激下，台灣車市總市場登錄37281台，年減90.2%，累計1~3月累計總市場領牌數99860...

房市急凍？戴德梁行：今年移轉棟數恐剩24萬棟

戴德梁行今日舉辦記者會，回顧今年第1季房市，並預估今年房市，戴德梁行表示，今年全年移轉棟數會低於十年平均的30.3萬棟（...

顏炳立：預售死死昏昏去 等跌10%、20%「只有7個字」

戴德梁行總經理顏炳立1日表示，房市目前處於「夢遊」狀態，價量都呈現停滯不動，預料接下來仍會持續這種狀況，期待今年房價下跌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。