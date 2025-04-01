還是日系車賣得好 和泰車3月登錄14315台創歷史同期新高

在主力品牌推出各式販促活動刺激下，台灣車市總市場登錄37281台，年減90.2%，累計1~3月累計總市場領牌數99860台，年減11.2%，汽車龍頭和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於3月份合計登錄14315台，逆勢成長15.5%，市占達38.4%，雙雙創下歷史同期新高記錄。

和泰車表示，TOYOTA今年3月登錄11769台，年增19.8%，單一品牌市占率28.5%，其中COROLLA CROSS及進口車市場霸主RAV4本月分別繳出3711台及2140台，分居市場全車種銷售第一及第二位置；深受頭家們喜愛的輕型商用車TOWN ACE及小休旅常勝軍YARIS CROSS則持續市場好口碑，分別以1738台及1497台搶下全車種銷售第四及第五。

和泰車表示，單一品牌登錄11769台，市占率達31.6%，為近16年來同期新高；累計1~3月登錄總數32441台，去年比109%，市占率達32.5%，較去年同期增加6.1%。

和泰車指出，Lexus 3月登錄2546台，年減0.7%，占有率28.5%，也在高級車市場排第一。

展望4月，和泰車表示，雖然在清明連續假期的影響下，工作天數較少，但在主力品牌促銷持續及進口車供應狀況穩定下，預估全月總市場為34000台，年減8%，而旗下本牌TOYOTA、Lexus估約12300台，市占率約36%。