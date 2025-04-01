房市急凍？戴德梁行：今年移轉棟數恐剩24萬棟

戴德梁行今日舉辦記者會，回顧今年第1季房市，並預估今年房市，戴德梁行表示，今年全年移轉棟數會低於十年平均的30.3萬棟（2024年35萬棟），剩下大約24、25多萬棟左右；近一兩年市場將流入建商自有資金，預先購地為未來市場回暖做準備。

戴德梁行指出，觀察到未來一兩年市場可能會流入大量建商自有資金，由於近年貸款成數下降，使得建商在開發土地時需要準備更多自備款，從 2022至2024年，建商投入的自有資金較多，而現在建案陸續完工，進入銷售與資金回收階段，市場將釋放出大量自有資金。加上今年房市環境不利於推案，建商相對保守，選擇減少新推案，但這也使得他們資金充裕，因此更有能力購買規模大、品質好的土地，為未來市場回暖時做好準備。

戴德梁行總經理顏炳立表示，以五個字形容今年房市「死死昏昏去」，今年房市將呈現「利率緩升、金流控管、土地降溫、房價緩修」，且蛋白區預售市場降溫幅度將超過蛋黃區，成屋市場則將持續萎縮，買氣下滑。

顏炳立指出，今年1、2月的移轉棟數僅約2萬多棟，顯示現在買房以剛性需求為主，市場上漲空間有限。在政策面上，除「新青安貸款」外，政府並未推出其他刺激買氣的措施，因此市場氛圍仍趨於觀望。

針對房價變動，顏炳立表示，房價每年上漲5%屬政府可接受範圍，若上漲15%至20%則屬炒作行為。去年市場買氣主要來自銀行資金與政策利率補貼，並非真正的購屋需求，投資導向較為明顯。

展望第2季，顏炳立認為，土地市場仍具溫度，但隨著貸款限制逐步發酵，需求減少，價格恐陷入盤整，蛋黃區土地市場則主要剩下都更案，整體價格修正幅度約5%。

在商用不動產方面，顏炳立指出，目前市場投報率未達法人投資標準，導致交易困難，買賣雙方仍在價格認知上持續拉鋸，市場觀望氣氛濃厚。