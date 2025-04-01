顏炳立：預售死死昏昏去 等跌10%、20%「只有7個字」
戴德梁行總經理顏炳立1日表示，房市目前處於「夢遊」狀態，價量都呈現停滯不動，預料接下來仍會持續這種狀況，期待今年房價下跌10%、20%，甚至跌破兩年前成交價，只有七個字「一點機會都沒有」。
戴德梁行今天舉行第一季房市概況發布會，顏炳立表示，2024年房市量放大，價上去，買氣非常旺，但是央行祭出第七波信用管制後，買氣斷，量跟著縮，價格也漲不動。
他表示，第一季預售房市可用「死死昏昏去」 形容，由於銀行緊縮銀根，成屋市場也不好，
至於第二季，預料利率緩升，金流控管，房價緩修，預售蛋白區冷過蛋黃區，成屋打龍成蛇，買氣降。
他表示，先前市場的買氣主要來自銀行資金與利息補貼，並不是真買氣，目前買方縮手，賣方惜售，只有等待價跌的的自用接盤者。原因無它，一來房價每年上漲5%，可以接受，但是每年 15%~20%， 就是炒作，沒人能接受。
二來，現在借不到錢，就不會買了，限貸斷了投資，投機買氣，成交量自然大量萎縮。
顏炳立表示，當房市「哇哇」聲不斷，價格頻創新高時，是多頭，但當市場不再聽到創新高的消息，而是利空消息與房市不佳消息頻出，就是空頭，就業者來說，2025年已從賣檳榔到賣玉蘭花了。
他表示，現在觀察市場，主要看資金，在資金持續控管下，今年房市將處於夢遊狀態，持續量縮，但價格也只會緩修正，不會出現急跌。
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