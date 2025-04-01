高雄苓雅首件公辦都更招商 苓雅清潔隊成萬坪藝文基地

高雄市苓雅區「苓雅清潔隊」舊址位在三多二路、和平一路口，面積3452平方公尺，屋齡超過60年且荒廢多時，高雄市規劃以公辦都更方式開發，今舉辦都更招商說明會，邀請企業與在地建商參與；本案是苓雅區首件公辦都更招商案，預期轉型為新藝文生活基地，市府取回公益設施包含室內270坪日間照顧中心和室內150坪環保局辦公室。

副市長林欽榮表示，清潔隊舊址拆除費用由地主分配權值扣除，土地使用分區為第四種商業區，建蔽率60%、容積率630%，透過都市更新，開發容積可達法定容積1.5倍，預估開發量體約1萬2千坪，本案100%為公有土地，權屬單純，可節省實施期程，預估民間總投資額約50億元，共負比68.30%，市府以都更168專案控管進度，加速審議。

捷運局吳嘉昌局長說明，本案開發基地鄰近輕軌C34五權國小站，完工後市府分回部分可以權利價值權利金支付，將挹注捷運建設，並取得公益設施，包含室內270坪日間照顧中心及室內150坪環保局辦公室等，滿足地區社會福利服務需求。在公開透明的評選機制下，市府將綜合評選具財務與開發能力且提出最具規劃願景的開發團隊。