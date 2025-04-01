561億！首季土地交易亮眼 估價師曝建商這麼想

戴德梁行表示，雖然央行選擇性信用管制沒有鬆綁跡象，但建商持續購地的態勢並未因房市交易低迷而停歇。今年第一季土地交易量為561億元，依舊維持在近5年的單季均量，並超越10年單季均量。

戴德梁行指出，央行第七波信用管制，政策效應持續反映在2025年第一季的房地產市場上。住宅買賣移轉棟數、房仲交易量、銀行抵押貸款、新青安貸款申請與撥款等多項指標皆呈現明顯下滑趨勢。

不過，與住宅市場低迷形成對比的，是土地交易市場的相對熱絡。2025年第一季全台土地交易量達近三年來的單季第三高，十大交易金額即占全季總額近三分之二，前五大交易案全數突破30億元門檻，顯示建商在今年的購地策略更著重土地規模，且高總價並未壓抑交易單價。

其中，以遠雄建設以136億元取得高雄美術館園區住宅用地最受矚目，該案不僅刷新南台灣土地交易金額紀錄，其容積單價達53萬元，亦創下高雄市新高。

台中西屯區文商段土地則以近38億元成交，單價達每坪368萬元，創下水湳經貿園區土地單價新高。

戴德梁行不動產估價師事務所所長分析，現階段建商仍積極卡位優質土地，主要是將目前市場的交易量縮減視為短期現象。

他表示，雖然政策導致交易量降溫，但價格鬆動幅度有限，但購屋人多選擇觀望等待，期望未來價格回檔或政策鬆綁再行進場。在此氛圍下，建商大多暫緩推案節奏，將資金轉投入中長期開發潛力地段，以降低資金閒置成本並為未來布局鋪路。