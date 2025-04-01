時隔6年 迎廣配息2.2元
迎廣（6117）2024年基本每股盈餘4.12元，董事會決議配息2.2元，包括盈餘分配之現金股利0.7元、資本公積發放之現金1.5元，為時隔6年再度派利。早盤股價於平盤上下震盪。
另，迎廣為償還銀行借款，董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債，總額上限5億元，每張面額10萬元，期間3年、票面利率0%，以競價拍賣方式辦理公開承銷。
迎廣日前股價股價以121.5元創近8個月新高後，自3月下旬起跌跌不休，累計整個3月下跌12.20%，月線翻黑，昨獲外資逆勢回補225張，但不敵大盤空軍壓境，仍收低10%、報82.8元，今早則落於平盤上下震盪。
迎廣訂定6月19日，在桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)，召開股東會。
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