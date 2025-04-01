時隔6年 迎廣配息2.2元

台北市高房價、高租金已經走向常態化，根據最新實價登錄，台北市的預售屋建案，均價已達每坪120萬元，百萬以下反而成了「稀有物件」，如今首都出現另一種買房或租房「熱區」，以「時間換取金錢」或「以租代買」離市中心較遠的新成屋、中古屋。 台北市地政局指出，根據實價登錄，這些熱門的新成屋、中古屋，或是房租親民的區位，位於北市這三個區的部分路段，以中古屋來說，每坪50萬出頭、甚至只有「4」字頭，價格在台北市「平易近人」。

2025-04-01 10:30