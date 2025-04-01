春季將至 華航與星宇紛紛更新一季機上餐菜單

中華航空4月起推出機上餐點新菜色，與華航長期合作的知名餐廳頤宮、米香、燈燈庵及陽明春天，紛紛端出主廚精心研發創作佳餚；此外新加坡航線更獻上限定聯名異國料理，邀請旅客在三萬英呎高空品嚐舌尖美味，感受口到心的溫暖；此外，星宇航空也同樣推出全新春季菜單，包括東南亞航線商務昌更是推出米其林星級主廚Chef Kin餐點。

華航說明，瓊榮記是新加坡知名海鮮餐廳，榮獲《米其林指南》必比登推薦，在創意醬汁製作上的卓越工法，讓餐點展現出獨樹一格的風味，成為在地人心目中的經典味道。華航攜手瓊榮記獻上「金沙雞佐米飯」，在新加坡飛往台灣的豪華商務艙/商務艙推出，讓饕客有機會在高空中一品「星」級美味。

此外，華航長程航線攜手頤宮端出全艙等佳餚，豪華商務艙端出「頂級海陸大餐」，在三萬英呎高空享用御製牛小排及金沙龍蝦雙拼主菜，陸海空的極致享受一次滿足；豪華經濟艙主菜「鮮蝦雲吞撈麵」，彈牙的廣生麵裹覆濃醇醬汁佐以鮮甜的蝦肉雲吞，令人難以抗拒；經濟艙主菜「啫啫滑雞飯」復刻經典粵式美味，酥香紅蔥頭與嫩滑雞肉完美搭配，口口都是濃郁滋味。

區域航線的米香台式風味持續在高空飄香，豪華商務艙/商務艙主菜「三杯鮑魚燒虎掌佐地瓜飯」，以 Q 彈的鮑魚及富含膠質的豬蹄筋入菜，選用台菜特有的三杯料理手法，完美呈現道地台灣滋味；豪華經濟艙及經濟艙分別有「咖哩燉牛肉薑黃飯」及「番茄牛肉藜麥飯」，咖哩、番茄的濃郁風味與嚴選鮮嫩牛肉相輔相成，呈現出不同風情的台灣美饌，征服旅客的味蕾。

燈燈庵善於運用四季食材打造高級懷石料理，日本指定航線豪華商務艙/商務艙最新強肴由香煎至外酥內嫩的「比目魚雲丹燒」，以及風味醇厚的「A5 黑毛和牛味噌燒」組合而成；主食將具有日本代表性的抹茶拌入米飯，充滿春天清新氣息；甜點「甘露蓮霧優格奶凍」運用台灣在地水果蓮霧及蜜柑，堆疊抹茶與優格奶油，帶來視覺及味覺雙重享受。

華航與陽明春天合作多年，不斷為茹素旅客推出創意餐點選項，主廚以健康取向打造的多元化蔬食，成為航空界素食指標，豪華商務艙/商務艙「沙嗲猴頭菇椰香飯」以彈嫩多汁的猴頭菇融合香氣馥郁的沙嗲醬，配上以椰漿慢火蒸煮而成的糙米飯，濃香開胃的組合令人食指大動；豪華經濟艙及經濟艙主菜為「手工咖哩植物肉丸佐糙米飯」，由主廚特製手作植物肉丸，搭配辛香料與椰奶交織的濃郁咖哩醬，呈現蔬食料理也有色香味多層次的豐富享受。

華航致力帶給旅客賓至如歸的旅程，機上餐飲除了主餐的創新內容，也持續與法朋甜點、五桐號、陳耀訓麵包及金色三麥BLAH BLAH Bar 等品牌合作，提供甜點、麵包及飲品等多元化的選擇，讓高空餐飲體驗也能走在時代潮流的尖端。

星宇航空則是在東京成田至桃園航線的頭等艙及商務艙，頭等艙的開胃前菜選用春天的代表性食材——白魚（しらうお），採用南蠻浸泡的方式進行料理，搭配北寄貝、象牙蚌、牛奶蛤等食材，帶出海鮮的「鮮」味，並以海帶芽及柑橘醋凍，清爽地喚醒味蕾。「新」的概念代表著冬季過後從土壤中冒出的嫩芽，是食用蕨菜與野菜的最佳時節。

主廚將多種野菜精心烹調成各式菜餚，其中，土當歸（獨活）作為春季山菜，帶有獨特香氣；蕗之薹與櫻花蝦製作的春捲、艾蒿（蓬麩）製成的柔軟麩餅，搭配木之芽味噌和紅豆餡做為甜點，彷彿端午節會食用的草仔粿，別具風味。主菜壽喜燒配菜則融合了綠蘆筍、春菊等季節野菜，帶來春日綠意的視覺盛宴。請盡情品味這道充滿日本春天氣息的懷石壽喜燒料理。以四季中最『新』『鮮』的食材為主軸，呈現出旬味的精髓。

東南亞航線的商務艙中的前菜為櫻花蝦蓮霧沙拉，搭配慢慢弄絲綢乳酪及薄荷。鮮香櫻花蝦與清甜蓮霧拌入台灣職人自製絲綢乳酪，口感豐富齒頰留香，用優質豐富台灣食材開啟味蕾。主菜為美國Prime叉燒牛小排，搭配西班牙風味飯、櫻桃番茄油醋。結合香港DNA的叉燒牛小排鹹甜軟嫩，泰國香米飽吸雞湯與番茄酸香成西班牙風味飯，拌爐烤時蔬及XO醬享用銷魂美味。甜點則帶來班蘭巴斯克乳酪蛋糕，濃郁綿密起司蛋糕洋溢班蘭葉特有南洋馨香，佐焦糖醬油醬鹹甜交織。

新加坡航線的商務艙則是引進新加坡知名品牌松發肉骨茶，提供正宗潮州風味的肉骨茶。秉持著傳承與發揚這道經典美食的使命，松發致力於讓不同世代的顧客都能品味並喜愛其獨特風味。希望每位旅客在機上享用餐點時，都能感受到新加坡式的熱情好客與賓至如歸的體驗。