北市「鮮奶週報」將啟動！攜各大通路免費領鮮奶

為了提升本市學童的健康，並從小培養健康的飲食習慣，臺北市政府推出全新「鮮奶週報」政策。研究顯示，直飲方式是最迅速且有效的補充蛋白質與鈣質的途徑，首波將與全臺六大通路業者合作，包括7-ELEVEN、OK便利商店、全家便利商店、全聯福利中心、美廉社、萊爾富便利商店，於全臺累計超過1.5萬家門市，提供28種品項（鮮奶13種、豆漿15種）供學童兌換，凡學籍在臺北市公私立國小及幼兒園學童，自4月14日起都可憑數位卡證每週兌換一瓶指定商品(鮮奶或豆漿)，預計將有18.4萬名學童受惠。

全家（5903）表示，運用全台4,300間密集據點、24小時不打烊的通路優勢，並透過多品牌、多種類、多商品的方針，提供多達14款乳飲品、豆奶可隨時兌換，家長及學童均能選擇符合需求的商品。

全家提供孩童多元鈣質營養補給選擇，共有乳香世家、義美、林鳳營、光泉共七款國產品牌鮮乳，讓學童持國小生用「台北市數位學生證」或幼兒園孩童用之「幼兒數位卡證」，便可週週至鄰近的全家便利商店靠卡感應、兌換商品；若有乳糖不耐症之學童，全家不僅提供光泉、義美、大醇豆等7款無糖豆漿，更是可兌換通路中，首家供應無乳糖全脂鮮乳之業者，總計共14款乳飲品及豆奶，供台北市18.4萬學童及其家長兌換領取，讓孩童的營養補給選擇更多元便利。此外，全家APP地圖趣亦將自4月2日起推出「鮮乳週報地圖」，可顯示鄰近店舖「鮮奶週報」可兌換之商品與庫存數量，讓孩童與家長可先查詢喜歡的商品及品牌，再到最近的「全家」就近換，提供最便利即時的查詢與兌換管道。

7-ELEVEN也配合臺北「鮮奶週報-生生喝鮮奶」計畫，自4月7日起至7月6日止於門市陳列「商品兌換專區」，並提供九款鮮乳、豆漿等品項提供家長與學童憑證兌領，可利用OPENPOINT APP「i地圖」功能查詢鄰近門市兌換品項庫存，提供民眾最綿密且便利的兌換通路。

7-ELEVEN配合臺北「鮮奶週報-生生喝鮮奶」計畫，自4月7日起試辦，國小學生率先領取，4月14日正式上路後納入幼兒園，至7月6日止提供凡持有臺北市學籍並就讀臺北市公私立國小及幼兒園的學童，可每週持數位學生證或幼兒數位卡證實體卡，到全台門市兌換1瓶指定商品，包含瑞穗全脂鮮乳230ml、瑞穗低脂鮮乳230ml、瑞穗全脂鮮乳290ml、瑞穗低脂鮮乳290ml、統一陽光無加糖高纖豆漿400ml、統一陽光無加糖黑豆漿400ml、統一陽光低糖高纖豆漿400ml、光泉無加糖鮮豆漿400ml、光泉無加糖黑豆漿400ml等9款品項可任意選擇，每週計算方式為週一凌晨0點0分起至週日23點59分止。（4月7日至4月13日試營運期間僅開放國小生兌換，詳細兌換流程及領取期間請詳閱臺北市教育局網站公告）

此外，7-ELEVEN「家庭號飲品專區」為滿足消費者就近補給需求，針對鮮奶、優酪乳、豆漿、調味乳、果汁、茶飲等六大類別推出多款指定大包裝飲品長期優惠價，帶動相關類別業績穩定增長，消費者購買指定家庭號飲品就能享有單件特價再加贈OPENPOINT點數7點優惠、指定進口鮮乳在4月15日前也有單件特價最低109元優惠；4月2日起至15日止更有1公升瑞穗鮮乳加1公升純喫茶指定系列飲品限時合購省12元優惠，再搭配麵包、吐司等多元豐富選擇，讓家長在超商就能買齊早餐一日所需，打造活力早晨。

美廉社作為合作通路之一，美廉社運用遍布全台的800家門市，讓學童能夠更輕鬆地兌換新鮮優質乳品。除了鮮乳選擇外，也提供豆漿、豆奶供乳糖不適症的學童兌換，包含心樸鮮乳、統一陽光低糖高纖豆漿等十款優質鮮乳及飲品任選。