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能率亞洲獲數發部評選 成為台灣AI新創搭配投資單位

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

能率亞洲資本（7777）31日宣布，通過數發部數產署評選，正式成為「加強投資AI新創實施方案」的搭配投資單位，持續深化投資國內AI新創及數位經濟領域公司。

「加強投資AI新創實施方案」(下稱該方案)係由數發部規劃，匡列國發基金100億元額度，自2025年起為期10年，與民間資金共同投資台灣的AI新創及數位經濟(電商、遊戲、資安與資訊服務等)產業，投資對象為未上市櫃公司，目標為促進數位經濟產業發展。

能率亞洲資本總經理游智元表示，能率亞洲近年重點投資AI、機器人、數位轉型及半導體產業，透過參與該方案，強化在前述領域的投資動能，進一步創造領先業界的優勢。規劃與該方案共同投資7~14家AI新創及數位經濟領域公司，能率亞洲資本可以提供業務資源及財務支持，協助被投資公司接軌國際、加速進入資本市場，從而提高投資個案的成功機率及潛在報酬。

能率亞洲資本目前在國內AI新創、數位經濟產業已投資數家公司，例如「智寶國際」專攻數位內容IP的授權管理，是唯一成功與日本出版社及作家合作的台灣公司，獲得文策院與台灣大哥大資源支持，並與IC設計大廠合作開發AI創作技術，解決影視業創作人力短缺的問題。另一家提供智慧醫療解決方案的「慧誠智醫」，服務12個國家，179家醫療機構，將人工智慧物聯網AIoT的最新科技，應用於下一代整合照護平台，也獲得2022年國家新創精進獎的肯定。

海外投資布局方面，「Mantis Robotics」為美國矽谷機器人新創，主要股東為Amazon，致力於新一代工業機器人及自動化軟硬體的研發，獨創之控制軟體，使機器手臂僅憑內建感測器，即可學習並理解周遭環境，即時調整動作以規避風險，大幅提升工作環境的安全性。近期與日本醫療手術機器人新創洽商合作，該公司產品應用於胸腔外科、肝膽腸胃科、泌尿科等，通過日本PMDA認證，並開始在日本市場銷售。

能率亞洲資本總經理游智元分析，上述公司的產品涵蓋數位內容、醫療、供應鏈製造等多元應用場景，且已有穩定營運實績，透過能率亞洲資本的關係網絡，串聯台灣與海外關鍵資源，看好其未來的市場成長潛力。

AI 工業機器人

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