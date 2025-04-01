快訊

花47元就中獎！1-2月期發票11人抱走千萬獎、200萬特獎有10位幸運兒

MLB／佐佐木朗希含淚退場疑違反2潛規則 網：又不是小孩子

大盤怎樣才算止跌？專家「4個方法」判斷：現在已經很適合長期投資人慢慢布局

聽新聞
0:00 / 0:00

板橋府中「租金媲美北市精華區」 店面閒置多走向凋零

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
中山路側前站多年前美華泰遷走後，近年逐漸出現歇業潮。記者李定宇／攝影
中山路側前站多年前美華泰遷走後，近年逐漸出現歇業潮。記者李定宇／攝影

新北市板橋府中商圈自從知名美華泰遷移後，附近店面慢慢出現歇業潮，加上捷運1號出口旁都更，店面幾乎全收，往來女性甚至因昏暗感到不寒而慄，發展協會認為房東期望租金媲美北市精華區，與市場有落差。議員劉美芳盼市府在當地建立特色文化。

「新北市板橋區府中段472地號周邊公私有土地都市更新案」緊鄰府中、東門路，為當地人稱後站的捷運府中站一號出口處，該處為眾多通勤族公車轉搭捷運所在，一、兩年前娃娃機店及各式小吃齊聚，現在因即將都更走廊昏暗一片。

而中山路側前站部分，多年前美華泰遷走後，近年逐漸出現歇業潮，多處一樓精華店面大門深鎖，往日繁華榮景逐漸走向凋零。往日輝煌的板橋原宿，現在一樓也都是夾娃娃機等遊樂機台。

新北板橋區景觀發展協會榮譽理事劉朝翔表示，早期板橋車站還在府中時，當時高租金有其市場價值，但車站搬走後，由於許多房東也沒住在府中，不了解府中商圈的變化及行情，導致租金仍然媲美北市精華區的價格，使許多企業望之卻步，轉向北市發展。

新北市議員劉美芳表示，從多年前美華泰關門後至今未重新開張，府中地區逐漸走向蕭條，縣民大道將商圈切成兩半、店家的進貨問題，也導致市府有意推動的人行步道商圈計畫受阻。

她建議，市府應加速研擬如何串連捷運站與對面中山路人流，府中遊龍天橋佔地面積大卻使用率低應盡速拆除。府中雙城廣場雖腹地不大，但應塑造當地特色文化例如動漫展等氣息，讓年輕人願意多來走動。

新北經發局表示，市府透過府中雙城計畫重新塑造商圈環境，以城市品牌活動概念將府中萬聖節擴大成為期1個月，並打造府中情人節議題活動，吸引青年族群前往，截至2024年底創造超過1800萬商機。府中商圈近年也吸引日本壽司店等國際品牌近駐府中。

經發局表示未來也將持續透過商圈輔導、氛圍營造方式，打造府中商圈專屬文化，吸引更多民眾前往，進而帶動商家進駐，活絡商圈經濟。

後站的捷運府中站一號出口處，該處為眾多通勤族公車轉搭捷運所在，一、兩年前娃娃機店及各式小吃齊聚，現在因即將都更走廊昏暗一片。記者李定宇／攝影
後站的捷運府中站一號出口處，該處為眾多通勤族公車轉搭捷運所在，一、兩年前娃娃機店及各式小吃齊聚，現在因即將都更走廊昏暗一片。記者李定宇／攝影
中山路側前站多年前美華泰遷走後，近年逐漸出現歇業潮。記者李定宇／攝影
中山路側前站多年前美華泰遷走後，近年逐漸出現歇業潮。記者李定宇／攝影
後站的捷運府中站一號出口處，該處為眾多通勤族公車轉搭捷運所在，一、兩年前娃娃機店及各式小吃齊聚，現在因即將都更走廊昏暗一片。記者李定宇／攝影
後站的捷運府中站一號出口處，該處為眾多通勤族公車轉搭捷運所在，一、兩年前娃娃機店及各式小吃齊聚，現在因即將都更走廊昏暗一片。記者李定宇／攝影

捷運 租金 華泰

延伸閱讀

侯友宜參拜板橋廟宇 誓言以帝爺公精神服務市民

世壯運是新北外交成績單 議員籲侯友宜任內多出國交流

全台最大「我家牛排」來了！板橋人衝開箱 朝聖「百道料理、手作披薩」自助吧 開幕首7日「姓名對對碰」即享8折

板橋埔墘徵收3.74公頃改建住宅及綠地 地政局明下午開公聽會

相關新聞

房產E點靈／每坪百萬已成北市常態 親民房價熱區剩3處

台北市高房價、高租金已經走向常態化，根據最新實價登錄，台北市的預售屋建案，均價已達每坪120萬元，百萬以下反而成了「稀有物件」，如今首都出現另一種買房或租房「熱區」，以「時間換取金錢」或「以租代買」離市中心較遠的新成屋、中古屋。 台北市地政局指出，根據實價登錄，這些熱門的新成屋、中古屋，或是房租親民的區位，位於北市這三個區的部分路段，以中古屋來說，每坪50萬出頭、甚至只有「4」字頭，價格在台北市「平易近人」。

板橋府中「租金媲美北市精華區」 店面閒置多走向凋零

新北市板橋府中商圈自從知名美華泰遷移後，附近店面慢慢出現歇業潮，加上捷運1號出口旁都更，店面幾乎全收，往來女性甚至因昏暗...

大風暴要來了？李同榮：房市面臨3隻黑天鵝+1隻灰犀牛

房市經過第一季價量俱疲的表現後，市場呈現一片觀望與悲觀的氛圍，房市趨勢專家李同榮表示，房市正面臨「三隻黑天鵝」、「一隻巨...

行政治理／新北市住都中心執行長錢奕綱 社宅管理 樹立標竿

身為新北住都中心的執行長，錢奕綱帶領團隊推動都市更新與社會住宅管理，從標準化作業到數位轉型，致力於打造高效、專業的管理體...

商業興觀點／進軍長照科技業 五重點

高齡化是世界的現況，Global Market Insights估計2024年全球長期照護市場規模為1.2兆美元，推估至...

發現薇趨勢／美中AI創新 擠牙膏vs.普及化

AI正改寫21世紀的產業版圖。中美兩國的人工智慧競爭，不只是技術領先的角力，更是一場制度模型與產業結構的對決。兩國分別在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。