板橋府中「租金媲美北市精華區」 店面閒置多走向凋零

新北市板橋府中商圈自從知名美華泰遷移後，附近店面慢慢出現歇業潮，加上捷運1號出口旁都更，店面幾乎全收，往來女性甚至因昏暗感到不寒而慄，發展協會認為房東期望租金媲美北市精華區，與市場有落差。議員劉美芳盼市府在當地建立特色文化。

「新北市板橋區府中段472地號周邊公私有土地都市更新案」緊鄰府中、東門路，為當地人稱後站的捷運府中站一號出口處，該處為眾多通勤族公車轉搭捷運所在，一、兩年前娃娃機店及各式小吃齊聚，現在因即將都更走廊昏暗一片。

而中山路側前站部分，多年前美華泰遷走後，近年逐漸出現歇業潮，多處一樓精華店面大門深鎖，往日繁華榮景逐漸走向凋零。往日輝煌的板橋原宿，現在一樓也都是夾娃娃機等遊樂機台。

新北板橋區景觀發展協會榮譽理事劉朝翔表示，早期板橋車站還在府中時，當時高租金有其市場價值，但車站搬走後，由於許多房東也沒住在府中，不了解府中商圈的變化及行情，導致租金仍然媲美北市精華區的價格，使許多企業望之卻步，轉向北市發展。

新北市議員劉美芳表示，從多年前美華泰關門後至今未重新開張，府中地區逐漸走向蕭條，縣民大道將商圈切成兩半、店家的進貨問題，也導致市府有意推動的人行步道商圈計畫受阻。

她建議，市府應加速研擬如何串連捷運站與對面中山路人流，府中遊龍天橋佔地面積大卻使用率低應盡速拆除。府中雙城廣場雖腹地不大，但應塑造當地特色文化例如動漫展等氣息，讓年輕人願意多來走動。

新北經發局表示，市府透過府中雙城計畫重新塑造商圈環境，以城市品牌活動概念將府中萬聖節擴大成為期1個月，並打造府中情人節議題活動，吸引青年族群前往，截至2024年底創造超過1800萬商機。府中商圈近年也吸引日本壽司店等國際品牌近駐府中。