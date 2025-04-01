大風暴要來了？李同榮：房市面臨3隻黑天鵝+1隻灰犀牛
房市經過第一季價量俱疲的表現後，市場呈現一片觀望與悲觀的氛圍，房市趨勢專家李同榮表示，房市正面臨「三隻黑天鵝」、「一隻巨大灰犀牛」的嚴重考驗，建商餘屋面沉重降價求售的壓力。
「三隻黑天鵝」包括「建商資金動能被卡死」、「股匯市動盪不安」、「川普效應影響全球經濟」，而「一隻巨大灰犀牛」則是全球及兩岸地緣政治緊張局勢
李同榮指出，三隻黑天鵝中，首先，第一隻黑天鵝為「建商資金動能被卡死」。從2021年開始，央行祭出總共七波的限貸措施打房，前六波對大建商來講不痛不癢，限資只有逼死小建商，融資卻集中在大建商。
但央行施行第七波，並強化金檢針對大小建商融資嚴格控管，加上央行對建商餘屋貸款採追溯既往措施，無論大小建商融資幾乎都被卡死，在2025龎大交屋潮來臨之際，建商餘屋若不削價求售，就得面臨資金被卡死的嚴重考驗。
第二隻黑天鵝就是「股匯市動盪不安」。
股市與房市有連動關係，但市場資金不會因房市不好就一定流入股市，當房市不好時，投資房市的游資會抽離，會不會流入股市，要看當時的股市基本面、技術面與消息面是否在上升趨勢線，若答案是否定的，游資也不會流入股市，而會轉移至定存，流入超額儲蓄存款體系。
經過近一個月股市波動下挫已經得到應驗證實，股市大盤從一個月前23,000點下滑2,000多點，這足以證明房市不好，資金不一定就會流入股市。
而過去的經驗，在股匯市動盪不安的大環境中，若房市技術面處於下跌趨勢，房價跌勢就可能雪上加霜，所以說「股匯市動盪不安」成為 2025房市的第二隻黑天鵝。
第三隻黑天鵝是「川普效應影響全球經濟」。
早在川普上任之初就預期川普會在「美國利益優先、保護主義抬頭」的前提下，會不顧盟友，大打關稅貿易戰，這種打破市場經濟全球化的架構，對全球經濟勢必帶來短線衝擊與長線隱憂，世界各國紛紛下調全年GDP。
而台積電赴美擴大投資，若政府認為長多，但卻也難以掩飾短線對房市股市的不利影響，台灣經濟GDP增長恐會蒙上陰影，可能面臨保三的窘境與考驗，經濟基本面若不佳，對下修房市景氣也會產生更不利影響。
李同榮表示，無論是全球地緣政治緊張或兩岸地緣對峙加劇，都將成為未來兩、三年內隨時會俯衝的一隻灰犀牛，對台灣經濟與房市將產生巨大影響，但這隻灰犀牛的俯衝時刻，也可能是台灣危機入市空前絕後的最佳關鍵時刻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言