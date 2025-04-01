永豐期貨、麥味登攜手送愛心 跨業合作傳遞幸福

永豐期貨關注市場脈動，更致力社會公益，攜手知名早午餐品牌「麥味登」展開愛心推廣行動，於永豐期貨自製網路節目《永豐夜夜秀》策劃公益美食挑戰，邀請人氣網紅大胃王參與，以綜藝趣味傳遞對公益團體的支持，結合跨業及觀眾的熱情能量，讓愛心傳遞到更多需要的地方，幫助更多需要的人。

永豐期貨自製網路節目《永豐夜夜秀》，以綜藝趣味內容結合期貨與投資專業，開播以來廣受好評，直播觀看及回播點閱迭創新高，已成為期貨業網紅級節目，節目團隊擴大網路熱度影響力，多次結合公益內容落實ESG精神與實踐。

永豐期貨與麥味登攜手，於《永豐夜夜秀》策劃公益美食挑戰，邀請人氣大胃王「小慧」共襄盛舉，挑戰「麥味登全品項制霸」，從超厚牛肉起司蛋鬆餅堡、茄汁原塊嫩雞義大利麵到薯餅蛋塔，在限定時間內品嚐32道美食。

在節目中，永豐期貨購買「心路基金會」公益禮盒作為活動贈品，鼓勵觀眾一起參與，只要在YouTube與Facebook於影片留言區留言「大家一起做公益，幸福99，快樂99」，就有機會獲得公益禮盒。讓這場大胃王挑戰不只是一場食量與耐力的比拼，更溶入愛與溫暖的公益熱血。觀眾在見證大胃王極限挑戰的刺激過程中，亦能加入公益行動，讓愛心發酵，溫暖更多角落。

麥味登特別推出「溫暖每衣天」公益活動，邀請知名插畫家保羅先生設計三款限定聯名T恤，並將義賣所得全數捐贈予公益團體「心路基金會」。永豐期貨表示，金融不僅是市場運作的核心，更能成為社會正向影響的推動力。將持續透過多元方式推動公益行動，讓更多人受惠。歡迎大家鎖定《永豐夜夜秀》，見證這場結合美食、挑戰與公益的精彩時刻，攜手創造更有愛的未來。