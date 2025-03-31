重劃區共伴效應 「豐樂生活圈」重返品牌建商聚焦之地

坐擁「八期、十三期、單元四」三大重劃區環繞的「豐樂生活圈」，憑藉成熟機能與稀缺地段優勢，吸引麗晨、順天（5525）、鉅虹、惠宇等指標開發商插旗搶進，其中開發已逾30年的八期重劃區，土地供應幾近飽和，加上擁有好市多、迪卡儂、文心秀泰等指標機能，被視為「豐樂生活圈」心臟地帶，熱度恆溫不墜。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔分析，八期可開發素地已低於10%，近三年成屋交易量年均不到百戶。「區域屋主普遍惜售，市場偶有釋出多為家族資產配置調整。」以去年為例，八期成屋平均去化天數僅28天，較全市快1.6倍，買方遇到品牌建商作品更是果斷出手。

其中，被業界視為「城心耕耘者」的麗晨建設，第2季也將在八期推出「豐業段新案」，是八期近期少見較具規模的預售新案。

該案將規劃2+1、3房產品，基地位在文心南五路、永春東二路口，將延續麗晨品牌一貫的特質，以「風、光、水、綠」為建築DNA的標配核心設計，將為區域帶入全新生活思維，雖未正式公開，籌備階段即已接獲高度詢問。

目前，八期已進場的「寶樺境溪行」，實登揭露最高成交單價已站上7字頭，緊鄰八期的黎明路左側單元四，順天、喬立等也都有推案庫存，外界推估開價從7字頭起跳。

同樣鄰近八期的十三期重劃區，甫進場的順天「MR.L」，主打45至90坪產品，市場預期將再創區域新高價。

另外，「國泰昌明段案」預計第2季進場，鉅虹建設則在13期及週邊手握超過2萬坪土地，目前已推出「天蒔」、「天麗」2案，單價穩站7字頭，「昌明段新案」也將在近期推出。後續還有惠宇、漢宇、沅林、登陽、坤悅（5206）等建商皆已布局。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，十三期、單元四因土地儲備豐沛，吸引建商長期布局，13期已邁入10年育成期，單元四則準備起步，未來房價堆疊空間可期，預估今年區域推案量將突破百億元，帶動南台中房市進入新紀元。