台中會展中心Q4啟用

「台中國際會展中心」預計今年第4季啟用，將是中部地區規模最大的會展中心。負責營運的外貿協會昨（31）日表示，目前已開放2026年展覽檔期申請，並陸續接獲30檔展覽提出申請，業界反應熱絡超乎預期。

目前已知試營運第一檔展覽是「2025台灣國際工具博覽會暨五金工業展（TiTE x IHT）」，今年10月21日至23日登場，預計有400家廠商參展，展出面積達7,500平方公尺，預估有全球70個國家的買主前來觀展。

經濟日報主辦的「台中工具機展」將在11月接續登場，目前初估至少有250家至300家廠商參展，預計使用一樓展場750個攤位滿展展出。

貿協表示，台中國際會展中心結合「展覽館」與「會議中心」，第一期可容納1,600個攤位及近5,000個會議席次，將成為推動中部會展產業與地方經濟的關鍵平台。

貿協將與台中市政府完成點交後，隨即展開裝修作業，預計今年第4季試營運，年底正式開幕，並依工程進度彈性調整。營運團隊將鎖定五金手工具、自動化機械、工具機、精密機械、自行車及光電產業，拓展國際市場。