潤泰新董事 黃明端入列

潤泰雙雄潤泰新（9945）、潤泰全（2915）昨（31）日公告，法人代表人董事異動暨董事異動達三分之一。

業內認為，近期潤泰雙雄正在做一些內部人事調整，高鑫零售前董事會主席黃明端將擔任潤泰新的新任董事，回歸台灣後是否有新規劃，受到矚目。

潤泰新公告，舊任者南山人壽董事長尹崇堯的法人代表改派為盈家投資尹崇堯，另一席董事由盈家投資代表人、潤福生活事業董事暨總經理侯凱淋更換為黃明端，新任生效日期為5月22日。

此次董事異動，引起市場注意的是黃明端，他曾任潤泰全球總經理，並從事紡織事業工作，後來被潤泰集團總裁尹衍樑指派到中國大陸。黃明端1997年擔任台灣大潤發總經理，2001年擔任中國大潤發董事長，深耕大陸零售市場近30年，將中國大潤發做到大賣場行業的第一名，被業界稱作陸戰之王。

潤泰全公告，法人董事匯弘投資代表人由潤泰全總經理徐志漳改派南山人壽董事長尹崇堯，生效日為5月27日。潤泰全3月3日甫公告潤泰興法人代表尹崇堯、李天傑辭任，辭任生效日為5月27日。

潤泰全透過零售帶來穩定成長，另靠著南山人壽與潤泰新帶來獲利引擎，更有土地資產、多元轉投資作為潛在價值。

潤泰全四年前結束所有的紡織工廠，由於集團從紡織起家，公司強調，不會放棄對紡織業的投入，在轉型為貿易商後，負責成衣設計、布料搜尋、打樣生產，並提供一條龍的服務。