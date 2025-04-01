海悅奪北市300坪地上權案 朝商辦大樓規劃

海悅國際（2348）昨（31）日公告以11.11億元拿下國防部台北市近國父紀念館、大巨蛋約近300坪地上權70年之土地案，溢價率約68.1%。海悅國際總經理王俊傑表示，海悅投入不動產開發向來是以長期經營角度看待，由於該案位置優越，因此出手，未來將朝商辦大樓產品規劃。

國防部位於台北市信義區逸仙段三小段14-5、116地號之972平方公尺（約294.03坪）地上權土地招商昨天開標，海悅以11.11億元、高出第二標逾2億元拿下，該案權利金底價6億6,110萬元，溢價率約68.1%，換算每坪地價約377.89萬元。

王俊傑指出，該案地段優越，位於國父紀念館南側，不僅距離捷運國父紀念館站約450公尺，距離捷運市政府站僅約650公尺，又面仁愛路四段60米道路，三面臨路，且屬於信義商圈，看好70年長期持有的潛力，目前規劃將打造頂級商辦大樓，至於出租或出售則尚未決定。

王俊傑分析，近期台股表現疲軟，可能因國際政經紛擾，造成資金往避險部位前進，或是先前獲利了結賣壓出籠所致；不過若從中長期來看，台灣經濟還是很看好，股市震盪不致於影響房市。

王俊傑強調，目前新屋市場買氣仍在，只要銷售價格符合市場預期，建案依舊能獲得首購、首換購屋族群的青睞。

不過，因央行調控房市政策，投資客戶需要考量自身資金水位的能力。

海悅拿下的「信義區逸仙段地上權案」，該案目前做為臨時平面停車場使用，容積率和建蔽率分別為400%、50%，土地申報地價按年息3.5%計算，含固定2.5%、變動1%，首年地租為954萬6,384元。

該案今年公告地價2億7,275萬餘元、公告現值10億7,557萬餘元。