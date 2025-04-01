陽明：Q2貨量比Q1樂觀 北美線合約價比去年高

陽明 （2609）昨（31）日舉行法說會，首度鬆口第2季貨量比第1季樂觀，紅海危機沒有解決前，船舶供給吃緊，全球有些港口出現壅塞情況；第2季明朗後，第3季還需要觀察，但北美線已簽約的合約價格都比去年高。

陽明策略長吳宜達、財務長蘇育文、運籌長江嘉文共同主持法說會，法人聚焦三大議題，包括第2季市場展望、紅海危機持續對貨櫃輪市場造成的影響，以及美國總統川普「振興美國造船業」的衝擊。

針對紅海危機，陽明強調，以船舶航行安全為最高考量，中東地緣問題膠著，不會恢復航行紅海。若紅海完全恢復通行，艙位供給會增加，全球各大航商、聯盟恢復航線的時間也不一致，即使全球貨櫃輪重返紅海，影響也是慢慢的產生，不會立即衝擊運價與運能。

全球三大海運聯盟重組最新變化，對海運業者的運能沒有太大影響，聯盟調整過程中，因船舶作業不同，近期發現加拿大、亞洲、歐洲等地有零星塞港情況，至於影響多久，需持續關注。

川普的關稅政策勢必會造成全球貨量移轉，要觀察關稅大戰對全球經濟的影響。有關川普「振興美國造船業」的衝擊，日前美國召開二場公聽會，收到600多份回饋，美國貿易代表處整理後才會宣布新政策；陽明大陸製的船舶不多，未來會因應市場變化進行船舶及航線的調整。

有關第2季市場展望，陽明表示，根據最新公布的2月PMI數據，美國製造業活動持續擴張，需求較前一月減弱。歐元區PMI升至兩年新高，收縮速度減緩，經濟有好轉跡象；大陸官方PMI較前一月回升，重返擴張區間，景氣有復甦跡象；就目前市場需求看，第2季貨量會逐漸回升，需求表現有望比第1季樂觀。

至於造船政策，陽明表示，都在評估，全球力推節能減碳，陽明已向日本正榮汽船株式會社購入三艘由今治造船建造中8,000TEU級新世代甲醇雙燃料貨櫃輪，交易總金額約3.39億至3.6億美元。