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中華航空簽約空巴 採購10架新機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

華航空（2610）因應全球旅運需求持續成長，積極優化機隊結構，昨（31）日與空中巴士簽署十架A350-1000廣體客機訂單，新機隊預計2029年起交付。華航先前揭露，每架不超過4.48億美元，以昨天匯率換算，總額約新台幣1,488億元，未來新機將投入北美與歐洲長程航線，全面提升華航全球航線競爭力。

簽約儀式由華航董事長高星潢和空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry（聖-修伯理）簽署，華航總經理陳漢銘與會，交通部次長林國顯見證。此次購機計畫除10架A350-1000確定訂單，還包含五架選購權，增加整體機隊營運彈性，鞏固長程航線的市場地位，特別是紐約、倫敦等高需求航點。

高星潢表示，引進A350-1000機隊是未來發展的重要里程碑，新機擁有卓越性能與寬敞舒適的客艙空間，將為旅客帶來優質的飛行體驗。華航現有15架A350-900機隊2027年起將進行客艙升級，也委託空中巴士負責，將與A350-1000新機隊共同打造華航A350旗艦機隊，展現東方美學與品牌特色。

聖-修伯理表示，歡迎華航加入快速成長的A350-1000營運業者行列。身為最早引進A350-900的航空公司之一，華航在擁抱先進航空科技的過程中扮演先驅角色。A350-1000是業界的長程客機領導者。選擇全球最先進的A350-1000長程客機，將讓華航持續提升機隊，為長途旅行帶來最優越的營運效益與舒適性。

華航A350-1000新機隊延續豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙三艙等配置，提升旅客空中飛行舒適度，帶來更寬敞的客艙空間、科技感的電子窗簾，客艙氣壓、濕度與安靜的飛行環境也帶來優質體驗，有助提升長途飛行的舒適度，提供旅客頂級的飛行體驗。華航致力於永續發展，A350-1000為空中巴士最新一代的廣體客機，搭載勞斯萊斯Trent XWB-97發動機，具備卓越燃油效益與環保性能，預估可節省25%油耗及碳排量；引進新機，更有助實現2050年淨零碳排的目標。

空中巴士 航線 華航

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