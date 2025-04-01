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華航高飛 喊今年客貨雙好

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
華航董事長高星潢（左二）和空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry（右二）簽訂A350-1000客機訂單，交通部次長林國顯（中）見證。記者黃仲明／攝影
華航董事長高星潢（左二）和空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry（右二）簽訂A350-1000客機訂單，交通部次長林國顯（中）見證。記者黃仲明／攝影

華航（2610）新任董事長高星潢昨（31）日指出，對於2025年營運展望很有信心，全球緊盯美國總統川普各項關稅政策，就目前各項銷售數字分析，機票價格要往下掉機率不高，航空貨運不論是電商貨還是AI相關需求都很熱絡，華航今年仍舊是客、貨雙好年。

高星潢上任以來昨天首次面對媒體說明，他分析，國人出國依舊熱絡，最近的清明、兒童節長假，很多民眾訂票到海外渡假，航空客運市場需求持續往上走，亞太地區需求還出現兩位數的成長，今年客運市場人數有望衝破2019年的水準。

全球航空客運市場供給逐漸恢復，針對機票價格問題，高星潢分析，即使全球航空業者提供的航班數已恢復到疫情前水準，從華航訂票系統來看，國人到海外旅遊熱度不減，加上航空業各項成本攀升，包括今年、甚至未來幾年，客運機票價格要往下掉的機率不高。

因應市場需求，高星潢強調，華航要不斷進步提高服務水準，這次擴大資本支出採買A350-1000，考量其有卓越的航程能力，有助華航未來能夠深入拓展美國、歐洲市場。

針對航空貨運市場展望，他說，雖然全球都在擔心川普推出的各項關稅政策，但航空貨運市場目前為止的需求還是往上走，雖然會有出貨的淡、旺月，但今年不管是電商貨還是AI相關的伺服器等需求，都是很熱絡。

高星潢指出，航空貨運整個市場整體需求仍然向上走，尤其是電商方興未艾，華航很有信心，今年客、貨的營收表現都能拿到很好的成績單。

華航去年營收2,038億元，稅後純益143.83億元，年增110.9%，每股純益2.38 元，營收、獲利、每股純益皆刷新開業以來最高紀錄。

客運 華航 電商

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