行政治理／新北市住都中心執行長錢奕綱 社宅管理 樹立標竿

身為新北住都中心的執行長，錢奕綱帶領團隊推動都市更新與社會住宅管理，從標準化作業到數位轉型，致力於打造高效、專業的管理體系。他擁有豐富的業界經驗，曾任職於合作金庫資產管理公司、都市更新研究發展基金會等單位，如今站在公部門第一線，結合實務與創新，為市民構築更美好的居住環境。

標準化流程 獲國際認證

談及工作推動的核心理念，錢奕綱強調，都市更新與社會住宅不僅是建築與土地的管理，更關乎市民的生活品質與長遠規劃，目標是讓新北市民住得安穩、舒適。

社會住宅數量快速增長，如何確保管理品質，是新北住都中心的重要課題。錢奕綱率先推動「社會住宅標準化流程SOP手冊」，並取得ISO-9001國際認證，為全台社宅管理立下標竿。

「管理不能只是臨機應變，而是要建立完整的系統，讓每個環節標準化、可追蹤。」錢奕綱指出，SOP手冊細化日常作業，提供物業管理人員明確的執行準則，並搭配教育訓練，確保作業精準落實，讓住戶享有更穩定、專業的服務，為全國社宅管理帶來全新模式。

都市更新與社宅政策推動過程中，居民需求往往最具挑戰性，為貼近民意，新北住都團隊於2021年在永和大陳地區設立「推陳·出新站」，成為在地居民的都更諮詢窗口。短短幾年間，已有上千名住戶前來諮詢，許多原本對都更抱持疑慮的居民，也逐漸改變想法。

錢奕綱說明，都市更新不只是建築改變，更涉及居民生活適應，設立駐點讓住都中心能夠直接了解居民擔憂，提供有溫度的服務。今年，中心更在三重區新設駐點服務站，結合中心的合作夥伴等都更相關公學會的力量，讓溪北地區市民能獲得即時的專業諮詢服務。面對資訊科技快速發展，新北住都中心積極導入AI智慧科技，在同類型行政法人中首推AI數位轉型，短短三個月內，中心建置完成「AI智能客服、AI會議紀錄、AI內部搜尋」三大系統，大幅提升行政效率與市民服務品質。

導入AI技術 智慧化升級

錢奕綱指出，過去客服需要大量人力，現在AI能即時回應住戶問題，減少等待時間，提升滿意度，AI導入不僅降低人力成本，也讓行政作業更流暢，未來中心將持續探索更先進的科技應用，讓都市更新與社宅管理更加智慧化。

作為全台第一個地方層級的都市更新與社宅專責機構，新北住都中心不僅專注都市更新與社宅管理，更積極響應國際ESG（環境、社會、治理）發展趨勢。2023年，中心領先全國行政法人發布ESG報告書，並透過第三方查證，確保數據透明與可信度。

「都市發展不能只關注當下，更要放眼未來，讓建築與環境共生共榮。」錢奕綱說，中心在推動都市更新的同時，也致力於減少環境衝擊，強化社會公益責任，確保城市發展兼顧經濟與永續發展。

錢奕綱的管理哲學，不僅著重提升效率，更強調「以人為本」、有溫度的服務理念。他說，新北住都中心的使命就是讓每一位新北市民都能感受到都更與社宅帶來的改變，讓這座城市變得更宜居、更美好。