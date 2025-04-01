從寓言學管理／績效考核 也可以很有趣

話說，美國連鎖零售商Target的收銀台效率是同類公司的五至七倍，因為他們在系統裡增加「遊戲」考核。當員工掃描商品時，會顯示掃描速度F（快）、Q（合格）、R（慢／不合格），還會日結結帳速度。令人意外的是，這不僅沒讓員工感到壓力，反而提升結帳效率。

在績效管理時，若加入「遊戲」元素，增加趣味性，讓員工超越自己、爭取高分，或與同事拚輸贏。藉此，可產生自發性的工作動力，提升個人與組織的績效。

網路世代，又稱為「遊戲世代」。因為，在其成長歷程中，電玩協助他們啟蒙知識、探索世界與結交朋友。對新世代而言，遊戲是體驗人生的重要方式。

績效，本質上可視作一種競賽。其中，包含和自己前期成績相較，是否進步？也包括和同儕比較成績，是否名列前茅？

在設計績效管理制度時，若能強化遊戲元素與概念，以新世代熟悉的模式，融入他們的世界中，可增進其主動性與積極性。

首先，在期初制定目標時，可以增加哪些遊戲化元素呢？

一、有吸引力的故事：每款電玩的序曲，都有段背景故事。在偉大敘事號召下，邀請玩家參與遊戲。績效管理的中長期目標，是達成組織願景。願景，如同電玩的故事，須具象化地論述意義與價值，讓成員知悉為何而戰，進而產生熱情與動能。

二、挑戰性的關卡：遊戲中，有不同難度的關卡，怪物等級愈高，挑戰愈大。玩家可以循序漸進，自行選擇打怪的關卡。同樣地，績效目標設定須有挑戰性，過關後，方有成就感。此外，在目標制定時，保有參與感與話語權，才更吸引人。

至於，在期中日常管理時，可搭配哪些遊戲化配置呢？

一、即時更新的積分：遊戲中，玩家對於打怪得分、配備戰損等闖關狀況，都能一目瞭然。參與者了解遊戲進度，方能做出對應決策。期中日常管理，也須讓成員知悉專案進度，並即時給予正面與負面的回饋。成員不僅更有臨場感，並能依回饋調整行動與資源。

二、升級性的配備：遊戲中，隨著不斷的修煉，角色所具備的武器、功能等戰力配置均能不斷提升。這不僅是該關卡能否勝出的關鍵，亦決定次回打怪的等級。期中日常管理，同樣須依據目標的挑戰程度，搭配培訓規劃，輔助階段目標的達成。

最後，在期末績效考核時，可參考哪些遊戲化的設計呢？

一、榮耀的徽章

隨著戰功，玩家可獲得不同等級的徽章，象徵著個人的輝煌戰果。績效考核時，也能藉由各種具象徵意涵的獎項，表彰在不同領域的成就，彰顯其貢獻。

二、技術等級排行榜

遊戲排行榜的設置，讓每個高手都想挑戰並提升在排行榜的名次。針對專業技術屬性的職務，亦可設置技能排行榜。藉由定期的競賽比試，設定專業排序，讓內部專家有競逐的標的。

工作，不能玩樂嗎？

績效管理的最終目的是成組織目標。如同Target在收銀台系統裡增加「遊戲」考核，是為了提升運作效率。在以達標為前提下，添加「樂」的元素，讓團隊成員在闖關中，不斷學習與成長，進而樂在工作。

績效管理，也可以很有趣。