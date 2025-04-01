商業興觀點／進軍長照科技業 五重點

高齡化是世界的現況，Global Market Insights估計2024年全球長期照護市場規模為1.2兆美元，推估至2034年市場規模達到2.1兆美元，複合增長率6.2%，科技解決方案的導入是市場成長的重要關鍵。

廠商若有意進入長期照顧科技產業，具體策略建議如下：

一、技術研發與創新

關注目標族群需求：通過與服務提供者、家庭照顧者及被照顧者等多方交流，收集日常照護中遇到的問題和期望，以此為基礎確定產品研發方向。

投入研發資源：加大對長照科技研發的資金、人力和設備投入，組建多領域人才研發團隊，促進跨領域合作。同時，與大專院校、科研機構建立合作關係，加速技術轉化和創新。

注重資料安全與隱私保護：大量個人健康資料會被收集和處理，須採用先進的加密技術、存取控制技術等，確保資料在採集、存儲、傳輸和使用過程中的安全性和完整性。

二、產品與服務優化

提供多樣化產品：根據機構個案特性不同，開發多樣化產品。如，針對失能者增進獨立生活能力為主，認知障礙患者，著重認知訓練、定位追蹤設備等需求。

確保產品易用性：產品設計時充分考慮目標使用者的特點和能力，如操作介面簡潔明瞭、易於上手，設備重量適中、便於攜帶和使用，方便照顧者和被照顧者操作。

完善售後服務：由專業客服團隊提供及時、高效技術支援和維修服務。提供使用者培訓、安排定期回訪，維護產品效能，收集回饋意見，改進產品和服務。

三、市場推廣與教育

開展宣傳活動：應用多種管道宣傳長照科技產品和服務的功能和優勢，以影片直觀展示產品的使用方法和效果，提高產品知名度和市場認知度。

與專業機構合作推廣：與醫療及長照機構、保險公司等建立合作關係，通過他們推薦產品和服務。參與相關的政策推廣和專案計畫，借助政府資源擴大市場影響力。

進行市場教育：針對照顧服務提供和被照顧者舉辦培訓課程和工作坊，幫助他們瞭解和接受新的科技解決方案，提高科技應用能力。

四、人員培訓與支持

培訓專業人才：訓練銷售和服務專業團隊掌握長照科技產品的技術原理、使用方法、臨床應用等知識，能提供專業的諮詢；培養專業的技術支援人員，快速解決產品及技術問題。

提供線上支援：線上支援平臺具常見問題解答、遠端技術指導等服務，利用人工智慧客服技術，及時回應用戶的諮詢，提高服務效率和品質。

五、跨產業合作與協同

加強產業鏈合作：與上下游企業建立緊密合作關係，確保產品的核心元件供應穩定和技術先進；與軟體開發商合作，提供更豐富的軟體應用和功能需求規格。

參與行業標準制定：積極參與協會及標準化組織等，共同探討和制定技術標準、產品品質標準、服務規範等，提高行業整體水準。

由於年長者的身體、生理、心理、認知及生活狀況有各式各樣的組合，長照科技的開發可善用新興人工智慧工具，透過行為資訊擷取以及互動設計，將更能掌握個別使用者的需求，開發功能更完善的科技輔具。