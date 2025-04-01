快訊

陽光行動／震後一年，花蓮人還好嗎？

北台灣今仍溼冷 吳德榮：明起至清明連假天氣好轉、北舒適南微熱

商業興觀點／進軍長照科技業 五重點

經濟日報／ 賴才雅（商研院運動與健康智慧服務研究所所長）

高齡化是世界的現況，Global Market Insights估計2024年全球長期照護市場規模為1.2兆美元，推估至2034年市場規模達到2.1兆美元，複合增長率6.2%，科技解決方案的導入是市場成長的重要關鍵。

廠商若有意進入長期照顧科技產業，具體策略建議如下：

一、技術研發與創新

關注目標族群需求：通過與服務提供者、家庭照顧者及被照顧者等多方交流，收集日常照護中遇到的問題和期望，以此為基礎確定產品研發方向。

投入研發資源：加大對長照科技研發的資金、人力和設備投入，組建多領域人才研發團隊，促進跨領域合作。同時，與大專院校、科研機構建立合作關係，加速技術轉化和創新。

注重資料安全與隱私保護：大量個人健康資料會被收集和處理，須採用先進的加密技術、存取控制技術等，確保資料在採集、存儲、傳輸和使用過程中的安全性和完整性。

二、產品與服務優化

提供多樣化產品：根據機構個案特性不同，開發多樣化產品。如，針對失能者增進獨立生活能力為主，認知障礙患者，著重認知訓練、定位追蹤設備等需求。

確保產品易用性：產品設計時充分考慮目標使用者的特點和能力，如操作介面簡潔明瞭、易於上手，設備重量適中、便於攜帶和使用，方便照顧者和被照顧者操作。

完善售後服務：由專業客服團隊提供及時、高效技術支援和維修服務。提供使用者培訓、安排定期回訪，維護產品效能，收集回饋意見，改進產品和服務。

三、市場推廣與教育

開展宣傳活動：應用多種管道宣傳長照科技產品和服務的功能和優勢，以影片直觀展示產品的使用方法和效果，提高產品知名度和市場認知度。

與專業機構合作推廣：與醫療及長照機構、保險公司等建立合作關係，通過他們推薦產品和服務。參與相關的政策推廣和專案計畫，借助政府資源擴大市場影響力。

進行市場教育：針對照顧服務提供和被照顧者舉辦培訓課程和工作坊，幫助他們瞭解和接受新的科技解決方案，提高科技應用能力。

四、人員培訓與支持

培訓專業人才：訓練銷售和服務專業團隊掌握長照科技產品的技術原理、使用方法、臨床應用等知識，能提供專業的諮詢；培養專業的技術支援人員，快速解決產品及技術問題。

提供線上支援：線上支援平臺具常見問題解答、遠端技術指導等服務，利用人工智慧客服技術，及時回應用戶的諮詢，提高服務效率和品質。

五、跨產業合作與協同

加強產業鏈合作：與上下游企業建立緊密合作關係，確保產品的核心元件供應穩定和技術先進；與軟體開發商合作，提供更豐富的軟體應用和功能需求規格。

參與行業標準制定：積極參與協會及標準化組織等，共同探討和制定技術標準、產品品質標準、服務規範等，提高行業整體水準。

由於年長者的身體、生理、心理、認知及生活狀況有各式各樣的組合，長照科技的開發可善用新興人工智慧工具，透過行為資訊擷取以及互動設計，將更能掌握個別使用者的需求，開發功能更完善的科技輔具。

和服 長照

延伸閱讀

新北喊道路建設經費不夠 卓反譏侯：還好明年新北換新人接手

衛福部攜手數發部 鼓勵導入5科技提升長照效率

屏東推動長照家庭托顧 家托員富使命感：不只影響一個人的生命

立院衛環會考察台中長照 聽取推動產業發展民意

相關新聞

行政治理／新北市住都中心執行長錢奕綱 社宅管理 樹立標竿

身為新北住都中心的執行長，錢奕綱帶領團隊推動都市更新與社會住宅管理，從標準化作業到數位轉型，致力於打造高效、專業的管理體...

商業興觀點／進軍長照科技業 五重點

高齡化是世界的現況，Global Market Insights估計2024年全球長期照護市場規模為1.2兆美元，推估至...

發現薇趨勢／美中AI創新 擠牙膏vs.普及化

AI正改寫21世紀的產業版圖。中美兩國的人工智慧競爭，不只是技術領先的角力，更是一場制度模型與產業結構的對決。兩國分別在...

從寓言學管理／績效考核 也可以很有趣

話說，美國連鎖零售商Target的收銀台效率是同類公司的五至七倍，因為他們在系統裡增加「遊戲」考核。當員工掃描商品時，會...

台中會展中心Q4啟用

「台中國際會展中心」預計今年第4季啟用，將是中部地區規模最大的會展中心。負責營運的外貿協會昨（31）日表示，目前已開放2...

華航高飛 喊今年客貨雙好

華航新任董事長高星潢昨（31）日指出，對於2025年營運展望很有信心，全球緊盯美國總統川普各項關稅政策，就目前各項銷售數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。