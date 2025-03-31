培植會展環境 台中市力推獎勵會展及產業發展活動補助

「台中國際會展中心」預計今年底啟用，台中市經濟發展局為培植會展環境，推動「獎勵會展及產業發展活動補助計畫」，鼓勵各公協會及團體舉辦展覽、會議及產業活動，今年首波核准15件、371萬元，預估可吸引逾35萬人、創造17億元產值。

負責營運的外貿協會也表示，目前已開放台中國際會展中心2026年展覽檔期申請，並陸續接獲30檔展覽提出申請，業界反應超乎預期的熱絡。

台中市經發局長張峯源指出，台中市民及全國工商界都引頸期盼的台中國際會展中心將在年底啟用，啟用後將是中部地區規模最大的會展中心。而台中是全球產業供應鏈之一，加上居住人口突破286萬人，無論專業性或消費性展會都具備市場商機。

張峯源表示，市府長年培植會展環境，設置獎勵會展及產業發展活動補助計畫，大型展覽最高可補助100萬元，盼能吸引指標性國際展會長駐台中、成為中部地區MICE產業的首選，並帶動觀光、美食及文化等周邊產業，為台中創造會展經濟。

經發局表示，今年首波會展補助共核准15件，包含5項國際展覽、4項國際研討會或論壇及6項產業及行銷活動，估算將可吸引超過35萬人、創造產值超過17億元。

上述核准項目，包括「台灣永續發展及低碳綠建築展」、「台灣光谷論壇」、「電腦消費電子與控制國際研討會」、「ATTA台中國際旅展」及「台中國際品酒節」等國際性展覽和會議。

還有培植未來技術人才的「台灣盃學生方程式技術展演賽」，具地方產業特色的「台中好禮購BUY節」、「台中故事生活節」及「傳統糕餅的未來」等產業活動，兼具B2B及B2C，主題亦多元豐富。

經發局說明，獎勵會展及產業發展活動補助計畫，共分為600攤以上大型展覽、599攤以下展覽、國際論壇或研討會、產業發展或行銷活動等四類，補助對象為依法並經主管機關許可設立之同業公會、台中市政府許可設立的政府捐助經濟事務財團法人或經審認計畫有助會展及產業發展性質者。