緬泰強震衝擊台灣投資客？ 跨國代銷業者這樣說

近日緬泰大地震引發國際關注，而台灣近年許多投資客轉入泰國購屋。業者表示，地震雖對泰國部分地區造成衝擊，但多數台灣客戶的房產並未遭遇嚴重損害，僅少數出現牆面裂痕或裝修損耗，屬於輕微的非結構性損傷。

碩盛國際不動產創辦人暨執行長陳復宇指出，地震發生後，公司立即啟動緊急應變機制，對物件進行全面檢查，多數台灣客戶的房產並未遭遇嚴重損害，僅少數出現牆面裂痕或裝修損耗。

陳復宇說，泰國房市抗壓性強大，尤其曼谷核心區域的房價，在多次重大事件，包含2007年以來的水災、政治動盪後依然穩定增長，地震未對當地房價或租金水平造成顯著影響，房市仍有穩定表現。加上，泰國法規規定自2007年起要求15公尺以上的建築必須具備抗震設計，許多大型開發商採用了日本建築標準，這進一步增強了房產的安全性。

陳復宇指出，這次地震或許將成為一個轉捩點，未來投資者會更加關注物件的結構安全和建築標準，泰國政府與開發商在安全性方面的加強可能會使得具備抗震能力的房產成為新賣點，並提高市場整體品質，對於投資者來說，選擇有品牌、品質保障的建案將成為重要的考量因素。