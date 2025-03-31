海悅砸11.11億拿下「逸仙段地上權案」近300坪地 擬打造頂級商辦大樓
海悅國際（2348）31日公告以11.11億元拿下台北市信義區「逸仙段地上權案」約294.03坪土地，該案權利金底價6億6,110萬元，溢價率約68.1%，換算每坪地價約377.89萬元。
海悅國際表示，該案地段優越，位於國父紀念館南側，不僅距離捷運國父紀念館約450公尺，距離捷運市政府站也僅約650公尺，又面仁愛路四段60米道路，三面臨路，且屬信義商圈下，看好70年長期持有的潛力，目前規劃將打造頂級商辦大樓。
海悅國際今拿下「信義區逸仙段地上權案」，該案目前做為臨時平面停車場使用，容積率和建蔽率分別為400%、50%，土地申報地價按年息3.5%計算，含固定2.5%、變動1%，首年地租為954萬6,384元。
「信義區逸仙段地上權案」今年公告地價2億7,275萬餘元、公告現值10億7,557萬餘元。
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