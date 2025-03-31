桃機提醒行動電源禁止託運 航程中禁用行動電源

桃園機場指出，近期多家國籍及外籍航空公司針對行動電源頒布新規定，故提醒旅客，行動電源禁止託運須隨身攜帶上飛機，航程中全面禁止使用行動電源及充電，機艙內須依規定妥善放置，敬請旅客事先向航空公司確認並遵守規定，共同維護飛航安全。

桃機公司表示，清明連假將至，4月3日開始，首日即為出境高峰，全天預估旅運量達14.5萬人次，出境尖峰時段為7至9時、14至15時及23至24時，機場公司提醒旅客，善用網路辦理報到手續；預先確認安檢事項，經航警局盤點行動電源、防風打火機、液體膠狀類物品、各式刀剪類及尖銳物品及手持式電風扇為五大安檢檢出最多之危險(安)物品；並遵守航空公司行動電源新規定，能加快通關及維護飛航安全。

機場公司說，連假疏運期間機場人潮眾多，為紓解尖峰時段人潮，航警局加派安檢線支援人力，並提早開線確保旅客通關順暢。隨著民眾航空保安意識提升，安檢危險(安)物品的件數也逐漸減少，根據航警局統計，2025年2月安檢危險(安)物品約6,000件，其中最多的是打火機，占比約6成。桃園機場提醒旅客，預先確認安檢注意事項，有助於「減少複查」加快通關效率，敬請旅客安檢前，取出筆電、脫掉外套、帽子及皮帶等，並留意五大安檢危險(安)物品相關規定：

一、 行動電源：應隨身攜帶，不得託運。

二、 傳統打火機一人限攜帶1枚，應隨身攜帶，不得託運；防風及藍焰打火機，隨身或託運行李皆禁止。

三、 含鋰電池手持式電風扇，應隨身攜帶，不得託運；含鉛酸電池手持式電風扇，隨身或託運行李皆禁止。

四、 液體膠狀類物品：裝於100毫升以下容器，並裝於不超過1公升且可重複密封之透明塑膠夾鏈袋內，可隨身攜帶；容量超過100毫升，需託運。

五、 各式刀剪類及尖銳物品：剪刀刃長於6公分內，可隨身攜帶上機；其他長度之剪刀、美工刀及瑞士刀等，應置於託運行李中。

此外，近期多家國籍及外籍航空公司針對行動電源頒布新規定，桃園機場提醒旅客，行動電源禁止託運須隨身攜帶上飛機，航程中全面禁止使用行動電源及充電，機艙內須依規定妥善放置，敬請旅客事先向航空公司確認並遵守規定，共同維護飛航安全。此外，機場公司落實政府防詐政策共同推動宣導工作，包括航空公司辦理前往高風險國家報到手續時發放警示小卡；於旅客動線設立宣導立牌及電子螢幕；報到櫃檯螢幕播放反詐宣導影片等，提升國人警覺，保護人身安全。

此外，為維護機場秩序，機場公司提醒，航廈內禁止騎乘電動行李箱、自行車及滑板車等載具，呼籲旅客遵守規定使用牽行或行李推車；此外，基於安全考量，敬請旅客於航廈內移動時，保持行李不離身，護照及手機等重要物品隨身攜帶，應於旅行前申辦的各國簽證也應及早辦理，尤其是香港、美國等地的旅行簽證，桃園機場每日均有數十件案例臨時申辦，可能增加行程的風險，提醒旅客保護自身權益，確保旅程順利。