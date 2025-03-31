考察桃機第三航廈 陳世凱：超前部署做好各項營運服務

立法院交通委員會31日考察桃園機場第三航廈及桃園地區交通建設推動情形，交通部長陳世凱表示，除請桃機公司如期於今年先行啟用北登機廊廳外，並請公司與機場大聯盟夥伴緊密配合，超前部署做好啟用前各項營運與服務準備，針對人力、設備增補需求，亦請各單位循程序積極處理。

交委會今日上午除現勘第三航廈區北登機廊廳工程進度外，並邀集機場CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安檢及航空保安）單位、航空公司及地勤業者針對第三航廈營運及人力準備情形、旅客運輸系統工程進度進行座談。

桃機公司說明第三航廈雙曲面波浪屋頂、13萬朵雲頂天花、16支巨柱是展現國門意象的建築特色，目前正積極趕辦北登機廊廳工程，完工啟用後將可先增加8個靠橋停機位，提供旅客便利搭機服務。另桃機公司已會同機場大聯盟單位配合未來各階段啟用目標盤點規劃人力需求，並已重新辦理旅客運輸系統招標作業中。

陳世凱指出，第三航廈為國家重大建設，完工後將可提供4,500萬人次的年旅客服務容量，並為國門帶來全新風貌，帶給旅客優質的服務體驗，除請桃機公司如期於今(114)年先行啟用北登機廊廳外，並請公司與機場大聯盟夥伴緊密配合，超前部署做好啟用前各項營運與服務準備，針對人力、設備增補需求，亦請各單位循程序積極處理。現場陳部長也特別感謝所有施工單位、機場CIQS、航空公司及地勤業者全力合作與辛勞付出。

交委會下午考察行程續由立委林國成主持，立委涂權吉出席，交通部則由次長陳彥伯率公路局長陳文瑞、高公局長趙興華、路政道安司長黃運貴出席，桃市府並由秘書長溫代欣率市府團隊與會，實地勘查國1楊梅頭份段拓寬增設校前路北出南入匝道、桃園市楊梅區秀才路178巷改善計畫等2項楊梅地區道路建設，桃市府團隊簡報說明國1校前路交流道目前僅為北入南出半套型式，對於地方利用國1南向運輸仍有不便。

陳彥伯表示，請桃市府儘速辦理增設交流道之可行性評估後，相關用地、工程及救災等議題請於可行性評估中完整討論，後續依程序向高公局提出申請；至楊梅區秀才路178巷拓寬計畫，建議市府可再檢討道路規模及定位，再循程序爭取相關財源補助，以持續改善地方區域交通。