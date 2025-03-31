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潤泰全法人董事改派代表人 董事變動達三分之一

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

潤泰全（2915）31日公告，法人董事改派代表人變更，且董事變動達三分之一。根據公告內容，法人董事匯弘投資代表人由潤泰全總經理徐志漳改派南山人壽董事長尹崇堯，生效日為5月27日。潤泰全3月3日甫公告潤泰興法人代表尹崇堯、李天傑辭任，辭任生效日為5月27日。

潤泰全憑藉紡織、零售帶來穩定成長，另靠著南山人壽與潤泰新帶來獲利引擎，更有土地資產、多元轉投資作為潛在價值。潤泰全雖在四年前就已結束所有的紡織工廠，但集團由紡織起家，公司表示，不會放棄對紡織業的投入，這條路會繼續走下去。轉型為貿易商後，負責成衣設計、布料搜尋、打樣生產，並提供一條龍的服務，持續與國際品牌合作，包括Polo、Kohl‘s、J.Crew、A&F等，透過接單再外發給代工廠的方式，掌握具競爭力的產品包括牛津布、法蘭絨、襯衫格子布等，未來也會持續研發功能性產品，利用有機棉、海洋回收紗等材質，開發創新布樣。

尹崇堯 潤泰全

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