大大基金會「捐血家年華」圓滿結束 捐血逾1.3萬袋

大豐集團旗下、大大數位慈善基金會串聯全台七縣市「大大攜手讓愛延續」捐血家年華活動31日完美收尾，各地民眾自發熱情捐血，目標1,2000袋的熱血，3月下旬已超額達成，累計至3月31日止，總共募集13,568袋熱血。大大數位基金會董事長戴永輝感謝七縣市首長親自力挺並呼籲民眾捐血的善舉，更強調「再度被民眾的善念感動」，期待明年再與熱血民眾攜手。

大大數位基金會今年是第二年舉辦捐血家年華活動，去年首度攜手新北市在內的六縣市舉辦「大大攜手 讓愛匯流」，喊出捐血10,000袋目標，最後募得11,810袋。今年台北市也加入熱血行列，第二屆捐血家年華「大大攜手讓愛延續」與台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、高雄市七縣市一起催動民眾熱心，喊出目標12,000袋，在春暖花開的三月不但提前達成，再度超標，活動截止共募集13,568袋熱血。

大大數位基金會董事長戴永輝去年就有感於台灣血庫經常出現缺血緊急狀況，下決心舉辦大型捐血活動，連續兩年跨縣市舉辦捐血家年華活動，凝聚群眾愛心，今年獲得比去年更好的佳績。戴永輝董事長看到熱血「超標」數字後，感性表示，在台灣打拚一生，現在能從不同面向回饋社會，覺得意義重大。許多民眾覺得捐血是自己可以做到最平凡的貢獻，但這種平凡的願望動能卻讓活動有不平凡的意義。

他表示，去年已經感受到台灣民眾的愛沒有極限，今年再度看到台灣人熱心為善的一面，舉辦活動的初衷就是散播歡樂散播愛，台灣因為熱血英雄一定會更好。

台灣血液基金會表示，每到農曆年、春季時經常缺血，少子化與高齡化現象更讓血庫頻頻告急。今年即使已經預作調節，但春節後仍出現血庫亮紅燈的緊急狀況，大大數位慈善基金會連續兩年都在3月舉辦捐血家年華，挹注各地血液中心庫存回穩，期待民眾也能維持熱忱持續幫助他人。

捐血家年華活動代言人謝震武律師表示，去年全台六縣市、10,000袋的高目標，他一度覺得不可能，結果全台民眾以實際行動讓他「無話可說」。今年增加為七縣市、12,000袋熱血，他這次很有信心會達成目標，果然不但提前達陣、也超標，明年可以繼續期待台灣民眾刷新他對民眾熱心公益的高標準。

展望明年，戴永輝承諾在深耕在地企業之餘，投入更多資源、人力及物力回饋社會，持續做、每年做，期許「大大攜手 讓愛延續」捐血家年華活動能成為每年春天台灣最熱血的全民運動。