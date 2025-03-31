成屋買氣回籠 住商：3月交易量月增37.4%

今年3月算是傳統交易熱季，成屋市場買氣的確有略為回暖；根據住商機構內部交易資料顯示，國內3月交易量相較2月月增37.4%，惟比去年同期減少35.5%，與去年第1季相比也減少35.7%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，今年第1季因為季節性因素影響，加上市場氛圍不佳，整體房市表現疲軟，雖然3月交易狀況趨穩，不過在目前全球經濟環境震盪，股市表現不佳等等狀況下，恐怕也很難期待市場在第2季有強勢表現。

住商機構3月內部交易資料顯示，相較於2月與去年同期，六都買氣表現中，台北市月增45.9%、年減32.7%，新北市月增40.1%、年減22.3%，桃園市月增28.6%、年減52.6%，台中月增26.1%、年減44.7%，台南月增43.3%、年減21.0%，高雄月增29.2%、年減43.6%，全國月增37.4%、年減35.7%。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，綜觀近期市場，逐漸有降價個案出現，不過幅度不大，加上央行表示雖無新一波選擇性信用管制，但金檢不會少，房市資金受到抑制，加上股市近期表現趨軟，購屋人心態逐漸冷靜，自然也不容易有太強勢表現。