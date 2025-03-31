快訊

嘉市議員李奕德癌逝 老父哀痛罵兒「落荒而逃」惹鼻酸

「橫豎」秒打臉金秀賢！約會影像流出 鑒定交往「未成年」金賽綸

公館圓環拆除時程曝光 北市：兩階段進行估「這時動工」

成屋買氣回籠 住商：3月交易量月增37.4%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

今年3月算是傳統交易熱季，成屋市場買氣的確有略為回暖；根據住商機構內部交易資料顯示，國內3月交易量相較2月月增37.4%，惟比去年同期減少35.5%，與去年第1季相比也減少35.7%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，今年第1季因為季節性因素影響，加上市場氛圍不佳，整體房市表現疲軟，雖然3月交易狀況趨穩，不過在目前全球經濟環境震盪，股市表現不佳等等狀況下，恐怕也很難期待市場在第2季有強勢表現。

住商機構3月內部交易資料顯示，相較於2月與去年同期，六都買氣表現中，台北市月增45.9%、年減32.7%，新北市月增40.1%、年減22.3%，桃園市月增28.6%、年減52.6%，台中月增26.1%、年減44.7%，台南月增43.3%、年減21.0%，高雄月增29.2%、年減43.6%，全國月增37.4%、年減35.7%。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，綜觀近期市場，逐漸有降價個案出現，不過幅度不大，加上央行表示雖無新一波選擇性信用管制，但金檢不會少，房市資金受到抑制，加上股市近期表現趨軟，購屋人心態逐漸冷靜，自然也不容易有太強勢表現。

房市 買氣

延伸閱讀

外資3月狂砍4277億元創紀錄 慎選ETF逆風突圍

旺季不旺！3月交易年減三成 房仲：換屋族也讓步了

東京3月通膨率攀2.9%

區桂芝遭校方約談 教部證實：3月兩度接獲陳情「不當政治性言論」

相關新聞

成屋買氣回籠 住商：3月交易量月增37.4%

今年3月算是傳統交易熱季，成屋市場買氣的確有略為回暖；根據住商機構內部交易資料顯示，國內3月交易量相較2月月增37.4%...

好市多熟食區魯肉飯99元開賣 關東煮同步登場

美式賣場好市多（Costco）再度為饕客帶來驚喜！即日起，好市多熟食區推出兩款全新美食選擇：「滷肉飯」與「日式關東煮」，...

桃機客貨運量估超越疫情前 華航董座指2原因票價難降

華航新購10架空巴A350-1000廣體客機，新機隊預計2029年起交付，華航董事長高星潢上任後，今首度出席公開活動，高...

中信房屋：3月成交量月增15.5%、年減35.4% 張世宗：今年量縮成定局

中信房屋統計內部成交件數，3月全國交易量相較於2月增加約15.5%，較去年同期減少約35.4%。

華航與空巴簽約將購入10架 A350-1000訂單 將打造旗艦新機型

華航（2610）31日與空中巴士簽署10架A350-1000廣體客機訂單，新機將自2029年起始交付，將投入北美與歐洲長...

華航新購10架A350-1000 2029年起交付投入歐美航線

華航規畫新購20架客機及4架貨機，其中客機分別與空中巴士、美國波音各採購10架新機。華航今與空中巴士正式簽署10架A35...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。