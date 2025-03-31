影／華航與空巴簽署A350-1000訂單 2029投入航線

中華航空今天（31日）與空中巴士正式簽署10架A350-1000廣體客機訂單，新機隊預計自2029年起開始交付，將投入北美與歐洲長程航線，進一步提升華航全球航網競爭力，提供旅客高品質飛航服務。

本次簽約儀式由華航董事長高星潢和空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry於桃園國際機場凱悅酒店共同簽署，華航總經理陳漢銘與會，交通部常務次長林國顯見證。因應全球旅運需求持續成長，華航積極優化機隊結構，此次購機計畫除了10架A350-1000確定訂單，還包含5架選購權，增加整體機隊營運彈性，鞏固長程航線的市場地位，特別是紐約、倫敦等高需求航點。

華航董事長高星潢表示，A350-1000機隊的引進是未來發展的一個重要里程碑，A350-1000擁有卓越的性能與寬敞舒適的客艙空間，將為旅客帶來更優質的飛行體驗。此外，華航現有的15架A350-900機隊於2027年起將斥資進行客艙升級，同樣委託空中巴士進行改艙工程整合與技術服務，將與A350-1000新機隊共同打造華航A350旗艦機隊，展現東方美學與品牌特色。

空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry表示，歡迎華航加入快速成長的A350-1000營運業者行列。身為最早引進A350-900的航空公司之一，華航在擁抱先進航空科技的過程中扮演先驅角色。A350-1000是業界的長程客機領導者。選擇全球最先進的A350-1000長程客機，將讓華航持續提升機隊，同時為長途旅行帶來最優越的營運效益與舒適性。

華航A350-1000新機隊延續豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙三艙等配置，全面提升旅客空中飛行舒適度，帶來更寬敞的客艙空間、科技感的電子窗簾，客艙氣壓、濕度與安靜的飛行環境也帶來優質的體驗，有助提升長途飛行的舒適度，提供旅客頂級的飛行體驗。