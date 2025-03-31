GOGOLOOK：在泰國曼谷業務不受影響

本土信任科技業者Gogolook-創（6902） 公告，泰國子公司Gogolook (Thailand) Co., Ltd.營運據點未受3月28日緬甸地震影響出現災損，並無重大影響。

Gogolook除了現階段各項營運活動均維持正常運作外，更因地震發生後短時間內即出現假借「緊急通報」名義之詐騙簡訊與假訊息，Gogolook已即時啟動災後救援服務，透過在地團隊及技術資源，協助泰國社會大眾進行訊息澄清、防詐警示與可疑連結封鎖，以降低民眾於災後期間受害風險。