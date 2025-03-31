華新4月不銹鋼盤價全面上漲 300系含銅鋼種每公噸調漲5000元最多

華新（1605）31日開出4月不銹鋼盤元產品牌價，受惠轉單效益加上成本壓力不減，包括300系、300系含銅鋼種、200系、400系等全面調漲，其中以300系含銅鋼種每公噸調漲5000元最多。

華新麗華指出，台灣不銹鋼市場近期受惠轉單效益，歐洲方面經濟指標德國規劃投資5千億歐元進行基礎建設，預期將提振不銹鋼需求。主要原料鎳、銅上漲，加上3月台幣貶值，鋼廠成本壓力不減，經綜合考量下，4月盤元產品牌價調整，300系調漲每公噸4000元，300系含銅鋼種調漲每公噸5000元，200系調漲每公噸1000元，400系調漲每公噸500元。