華新4月不銹鋼盤價全面上漲 300系含銅鋼種每公噸調漲5000元最多
華新（1605）31日開出4月不銹鋼盤元產品牌價，受惠轉單效益加上成本壓力不減，包括300系、300系含銅鋼種、200系、400系等全面調漲，其中以300系含銅鋼種每公噸調漲5000元最多。
華新麗華指出，台灣不銹鋼市場近期受惠轉單效益，歐洲方面經濟指標德國規劃投資5千億歐元進行基礎建設，預期將提振不銹鋼需求。主要原料鎳、銅上漲，加上3月台幣貶值，鋼廠成本壓力不減，經綜合考量下，4月盤元產品牌價調整，300系調漲每公噸4000元，300系含銅鋼種調漲每公噸5000元，200系調漲每公噸1000元，400系調漲每公噸500元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言