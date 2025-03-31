好市多熟食區魯肉飯99元開賣 關東煮同步登場

美式賣場好市多（Costco）再度為饕客帶來驚喜！即日起，好市多熟食區推出兩款全新美食選擇：「滷肉飯」與「日式關東煮」，每份售價99 元，為會員帶來豐富選擇的用餐體驗。

經典台味「滷肉飯」 香氣四溢首推新品「滷肉飯」，以嚴選台灣豬肉製成滷肉醬，濃郁香氣撲鼻，滷汁完美滲透每一粒米飯，帶來經典台灣小吃的美味。配料方面更是誠意十足，包含台灣黑豬肉貢丸，口感彈牙多汁，搭配以新鮮國產豬腿肉製成的獨家配方珍珠香腸，增添層次口感，最後佐以爽脆醃漬小黃瓜片，平衡整體風味，讓人一口接一口。

另一款新品「日式關東煮」則以清爽的日式鰹魚高湯為基底，湯頭鮮美，搭配台灣本產香甜白蘿蔔，入口即化，並加入多種經典關東煮配料，打造豐富口感。溫暖又美味的日式風味，正適合近期微涼的天氣，讓消費者在用餐時能感受到滿滿幸福感。

近年來，好市多熟食區不斷推出各式新品，吸引眾多消費者關注。這次推出的滷肉飯與日式關東煮，正是針對市場需求，提供美味又富含地方特色的選擇。對於經常光顧好市多的會員來說，這兩款餐點的加入，無疑增加了更多元的餐點選擇。