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好市多熟食區添新品！ 2款人氣台日小吃開賣「百元有找」

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好市多熟食區魯肉飯99元開賣 關東煮同步登場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「日式關東煮」售價99元，以清爽的日式鰹魚高湯為基底，搭配本產香甜白蘿蔔及豐富的關東煮配料，不僅分量十足，更能讓會員享受到暖胃又美味的日式料理。好市多/提供
「日式關東煮」售價99元，以清爽的日式鰹魚高湯為基底，搭配本產香甜白蘿蔔及豐富的關東煮配料，不僅分量十足，更能讓會員享受到暖胃又美味的日式料理。好市多/提供

美式賣場好市多（Costco）再度為饕客帶來驚喜！即日起，好市多熟食區推出兩款全新美食選擇：「滷肉飯」與「日式關東煮」，每份售價99 元，為會員帶來豐富選擇的用餐體驗。

經典台味「滷肉飯」 香氣四溢首推新品「滷肉飯」，以嚴選台灣豬肉製成滷肉醬，濃郁香氣撲鼻，滷汁完美滲透每一粒米飯，帶來經典台灣小吃的美味。配料方面更是誠意十足，包含台灣黑豬肉貢丸，口感彈牙多汁，搭配以新鮮國產豬腿肉製成的獨家配方珍珠香腸，增添層次口感，最後佐以爽脆醃漬小黃瓜片，平衡整體風味，讓人一口接一口。

另一款新品「日式關東煮」則以清爽的日式鰹魚高湯為基底，湯頭鮮美，搭配台灣本產香甜白蘿蔔，入口即化，並加入多種經典關東煮配料，打造豐富口感。溫暖又美味的日式風味，正適合近期微涼的天氣，讓消費者在用餐時能感受到滿滿幸福感。

近年來，好市多熟食區不斷推出各式新品，吸引眾多消費者關注。這次推出的滷肉飯與日式關東煮，正是針對市場需求，提供美味又富含地方特色的選擇。對於經常光顧好市多的會員來說，這兩款餐點的加入，無疑增加了更多元的餐點選擇。

這兩款新品已在全台好市多熟食區販售，提供消費者新的選擇。不論是喜歡台灣小吃的消費者，或是偏愛日式料理的顧客，都可以趁機嚐鮮。

台灣小吃「滷肉飯」售價99元，以嚴選台灣豬肉製成滷肉醬，香氣十足的滷肉燥搭配粒粒分明的白飯，配料更加入台灣黑豬肉貢丸，以及新鮮國產豬腿肉製成的獨家配方珍珠香腸，並佐以爽脆的醃漬小黃瓜片。好市多/提供
台灣小吃「滷肉飯」售價99元，以嚴選台灣豬肉製成滷肉醬，香氣十足的滷肉燥搭配粒粒分明的白飯，配料更加入台灣黑豬肉貢丸，以及新鮮國產豬腿肉製成的獨家配方珍珠香腸，並佐以爽脆的醃漬小黃瓜片。好市多/提供

好市多 消費 滷肉飯

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