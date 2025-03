網路家庭財務長周磊將專任金融科技 21st FinTech CFO

網路家庭(8044)集團公告,財務長暨發言人周磊因應組織調整,強化子公司營運發展與財務治理,將辭任財務長暨發言人職務,後續將專任集團子公司日商21st Financial Technology Co., Ltd.(21KY)財務長。仍為網路家庭集團之財務與策略顧問,持續參與及支援集團相關事務,

網路家庭指出,這項異動屬內部職務調整,不影響公司財務制度及營運正常運作,新任發言人由網路家庭資金管理處協理林佳慧接任,尚無專任財務長。21KY去年底加入日本東京證券交易所(TSE)旗下的TSE亞洲創業中心,該中心輔導國際新創,目標在日本掛牌上市。據了解,周磊原本兼任21KY財務長,但TSE希望財務長為專任職,加上近期已經完成網路家庭私募案,周磊因此轉戰21KY、專任財務長,持續積極推動公司IPO計畫。根據TSE的資料,廿一世紀數位科技2024年前兩季累積營收9.81億元,獲利1.5億元。

網路家庭2021年投資廿一世紀數位科技,近年整併集團內第三方支付與其他金融相關產品,規畫在海外上市,成立21st Financial Technology Co., Ltd. (21KY),轉投資成立21世紀株式會社(21JP),在去年底再進行組織調整,將21KY持有的台灣子公司包含二十一數位科技、拍付國際資訊及喬睿科技股權讓與21JP,21JP承擔所有台灣子公司債務,支付相關台灣子公司股權對價給21KY,21KY以此對價轉增資21JP,仍為最大股東,併購完成後,21JP作為台灣子公司之母公司,21KY則是持有21JP九成以上的公司。