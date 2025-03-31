網路家庭財務長周磊將專任金融科技 21st FinTech CFO

網路家庭（8044）集團公告，財務長暨發言人周磊因應組織調整，強化子公司營運發展與財務治理，將辭任財務長暨發言人職務，後續將專任集團子公司日商21st Financial Technology Co., Ltd.（21KY）財務長。仍為網路家庭集團之財務與策略顧問，持續參與及支援集團相關事務，

網路家庭指出，這項異動屬內部職務調整，不影響公司財務制度及營運正常運作，新任發言人由網路家庭資金管理處協理林佳慧接任，尚無專任財務長。21KY去年底加入日本東京證券交易所（TSE）旗下的TSE亞洲創業中心，該中心輔導國際新創，目標在日本掛牌上市。據了解，周磊原本兼任21KY財務長，但TSE希望財務長為專任職，加上近期已經完成網路家庭私募案，周磊因此轉戰21KY、專任財務長，持續積極推動公司IPO計畫。根據TSE的資料，廿一世紀數位科技2024年前兩季累積營收9.81億元，獲利1.5億元。

網路家庭2021年投資廿一世紀數位科技，近年整併集團內第三方支付與其他金融相關產品，規畫在海外上市，成立21st Financial Technology Co., Ltd. （21KY），轉投資成立21世紀株式會社（21JP），在去年底再進行組織調整，將21KY持有的台灣子公司包含二十一數位科技、拍付國際資訊及喬睿科技股權讓與21JP，21JP承擔所有台灣子公司債務，支付相關台灣子公司股權對價給21KY，21KY以此對價轉增資21JP，仍為最大股東，併購完成後，21JP作為台灣子公司之母公司，21KY則是持有21JP九成以上的公司。