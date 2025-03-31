看好今年航空客運 交通部：估可超越疫情前客運量

華航（2610）新購10架空中巴士A350-1000廣體客機，新機隊預計2029年起交付，對於今年觀光看法，華航董事長高星潢指出，今年航空運能往上升，尤其亞太地區，預估成長達到雙位數；桃機運量預估今年會衝破2019年數據；交通部次長林國顯也提到，今年的航空客運量有明顯增長中，因此預估今年應該會超越2019年的客運量。

對於今年觀光發展是否樂觀，林國顯會後接受採訪時提到，今年的航空客運量有明顯增長中，因此預估今年應該會超越2019年的客運量，其次就是北美轉東南亞的航班仍持續暢旺，第三就是目前關稅問題，可能會導致貨運減量，但這部分就會請航空公司多加注意。

林國顯說，對於吸引外國觀光客來台，也持續請觀光署多加宣導，讓轉機客來台，再加上印度以及印尼也會是接下來觀光署的發展重點，接下來觀光署將會加強重點宣導，不過他也坦言，目前確實有聽到泰國或其他國家旅客有提到雖然非常喜歡來台，但在旅宿費用上偏高，這部分將會希望觀光署跟旅行業者來注意。

林國顯也幫忙緩頰，由於旅宿業目前面臨到的就是缺工問題，因此成本較高，至於缺工問題怎解，觀光署現在主要是針對學生實習部分來積極招攬中。

林國顯說，桃機的第二航廈北廊廳有望在今年下旬啟用，就能增加轉機客，至於等到第三航廈2027年上半年開始試營運後運樣就能提升到4,500萬人次。

此外，華航對於今年航點布局，高星潢指出，華航布局屬於穩健型，目前飛機的運量並沒有那麼充足，只能慢慢穩健中求發展，貨機也開了多倫多航點，客機目前除桃園到熊本外，還有高雄過去熊本的航點，將持續審慎評估，讓現有航班加密，運能往上提升。

由於交通部積極擴展雙印市場，針對印度航點直航，高星潢坦言，目前飛機運能受限，只能很謹慎布局，印度和芬蘭都有研究，將來飛機到了，數量夠了，運能夠了，會持續拓展歐洲亞洲各地方新航點。

另外，針對飛機票價，高星潢指出，機票售價取決供給需求，假如今天某個場站需求旺盛，票價不太容易掉得下來，加上配合淨零碳排，飛機需添加永續航空燃油SAF，成本較高，2025年和未來幾年機票價格往下掉的機率不是很高。