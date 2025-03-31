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雲豹能源旗下小金雞煒盛環科 濱江水資源再生中心今動工

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

國內循環經濟永續發展整合服務集團雲豹能源（6869）旗下專注水處理領域的子公司煒盛環科31日迎來重大里程碑，主導統包的「濱江水資源再生中心」正式動土開工！臺北市政府舉辦開工動土典禮，由市長蔣萬安主持，煒盛環科董事長張家豪以及多位產官界代表共同進行動土儀式，一同見證這項引領臺北邁向污水自主處理與永續城市建設的重要工程，也展現雲豹能源集團於水資源與循環經濟領域的深耕成果。

臺北市長蔣萬安於典禮中表示，濱江水資源再生中心是臺北市三座新一代污水處理設施中的關鍵拼圖，未來每日可處理16萬噸生活污水，預計2030年正式營運後，將成為全台最大的三級污水處理廠，並使本市污水三級處理比率提升至50%，超越美國的洛杉磯，對推進環境永續與城市治理具重大意義。

煒盛環科董事長張家豪表示，濱江水資源再生中心全案工程由煒盛環科領軍，涵蓋MBR（薄膜生物反應器）系統建置、操作維護及後續擴充工程，總金額達新台幣98.88億元，施工期程約5年、操作維護履約年限三期共9年。濱江案不僅協助奠定永續城市的基礎，也體現煒盛於工業、科學園區與民生用水處理的全能經驗。

此外，濱江案所採用之MBR薄膜技術，其處理水質遠優於國家環保標準，並具備再利用潛力，可補助河川基流、部分回收作其他用途，實現珍貴水資源的循環利用。中心採半地下化設計，兼顧景觀與機能，地面以上將規劃為具賞機景觀與綠意特色的公園空間，強化市民休憩功能，預期完工後將成為臺北市新的地標與景點。

雲豹能源總經理趙書閔指出，此次統包案為臺北市歷來最大污水處理工程之一，也成為雲豹能源在水處理布局的重要里程碑。自2021年由雲豹能源入主後，協助煒盛加速技術創新並導入智慧管理，近期已陸續拿下多起具指標性的水資標案，包括桃園機場西側污水處理與加壓站工程（總承攬金額26.5億元）、迪化污水處理廠操作維護與設備更新三階段標案（總計36億元）。

未來雲豹能源將持續整合綠能與水處理技術，深化循環經濟佈局，帶領台灣邁向更具國際競爭力的永續發展模式。

水資源 董事長 雲豹能源

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