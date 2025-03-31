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桃機客貨運量估超越疫情前 華航董座指2原因票價難降

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華航董事長高星潢（左）表示，今年桃機運量預估將衝破2019年疫情前情況，看好未來客貨運市場。記者胡瑞玲／攝影
華航董事長高星潢（左）表示，今年桃機運量預估將衝破2019年疫情前情況，看好未來客貨運市場。記者胡瑞玲／攝影

華航新購10架空巴A350-1000廣體客機，新機隊預計2029年起交付，華航董事長高星潢上任後，今首度出席公開活動，高星潢受訪時表示，今年桃機運量預估將衝破2019年疫情前情況，看好未來客貨運市場；機票部分，由於需求旺盛加上永續航空燃油成本高昂營響，預估未來機票票價下修機率不高。

高星潢表示，A350-1000將於2029年開始交機，這款新機適合大運量、長航程，像是美東及歐洲航線，飛往紐約、倫敦航線未來將用A350-1000來取代A350及波音777。

整體機隊交機情況，高星潢坦言，目前交機狀況有點延遲，但仍持續在交機。目前A321已交了15架，還有9架，今年底及明年初還有波音787，後續的A350-1000預計2029年起開始交機；目前華航機隊有83架，未來將朝90至95架機隊邁進。

至於未來航點拓展，高星潢說，華航布局屬於穩健型，目前飛機的運量並沒有那麼充足，只能慢慢穩健中求發展，貨機也開了多倫多航點，客機目前除桃園到熊本外，還有高雄過去熊本的航點，將持續審慎評估，讓現有航班加密，運能往上提升。

高星潢指出，以IATA數據來看，今年航空運能往上升，尤其亞太地區，預估成長達到雙位數，約有11.5%；桃機運量已恢復到2019年的94%至95%，今年預估會衝破2019年數據，客運預估將持續正向成長的市場，至於貨運市場仍有變數，不過貨運市場預估會往上走，尤其電商方興未艾，客貨市場將達到很不錯成績單。

由於交通部積極擴展雙印市場，針對印度航點直航，高星潢表示，由於飛機運能受限，只能謹慎布局，印度和芬蘭都有研究，未來新機交機，數量及運能都夠了，會持續拓展歐洲亞洲各地方新航點。

對於外界關心機票價格的趨勢，高星潢指出，機票售價取決供給需求，若某個場站需求旺盛，票價就不太容易掉得下來，加上配合淨零碳排，飛機需添加永續航空燃油SAF，成本較高，預估2025年和未來幾年機票價格，往下掉的機率不是很高。

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