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莊福基金會攜金鼎獎科普作家張東君 繪本「獺境冒險」上架

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
獺境冒險繪本即日起於莊福基金會官網開放預購，首刷限量加碼贈送《獺族探險秘笈》及水獺家族及動物小夥伴立體貼紙。莊福文教基金會/提供
獺境冒險繪本即日起於莊福基金會官網開放預購，首刷限量加碼贈送《獺族探險秘笈》及水獺家族及動物小夥伴立體貼紙。莊福文教基金會/提供

莊福文教基金會長年致力推廣動物保育，繼2020年首度推出動物保育繪本《犀牛五花：我的犀牛角呢?》，今年歡慶50周年，攜手素有「青蛙巫婆」之稱的金鼎獎科普作家張東君及日本知名插畫家鈴木桃，出版《獺境冒險：跟著大福闖天下》繪本，藉由歐亞水獺—大福的冒險之旅，帶出全球水獺面臨的生存危機、瀕危狀況及保育行動，更將外貌相似，大家經常分不清楚的水獺、海獺、河狸、水豚，透過科學與保育論述轉化為引人入勝的冒險故事。

即日起於莊福基金會官網開放預購，首刷限量加碼送《獺族探險秘笈 Otto’s Learning Pass》，並附贈台灣絕無僅有的水獺家族及動物小夥伴立體貼紙，讓學習的過程更加充滿趣味。

莊福文教基金會董事長賴振融表示，繪本故事主角歐亞水獺早年遍及台灣本島和離島，卻因快速開發與棲地破壞，目前在台灣本島已被判定滅絕，在離島金門也僅存不到200隻的最後族群，希望透過《獺境冒險》的出版，能喚起大眾對水獺及本土瀕危物種的關注。

在書中，動物學系背景、曾獲金鼎獎殊榮肯定的科普作家張東君，以中英文雙語講述了水獺家族成員及其他動物夥伴的冒險故事，除了會抓蛇、集體對抗鱷魚，在日本甚至是河童傳說的原型。再從水獺出發，延伸介紹河狸與水豚的物種差異及特色，經深入淺出的內容建構讀者正確觀念，打造適合親子共讀的閱讀體驗。

未來，莊福文教基金會將持續深化保育教育推廣，並展開一系列《獺境冒險》主題教育活動，透過互動式影音學習與說書導讀、環境教育等實體活動，邀請家庭、學校及社會大眾一同參與，讓更多人了解野生動物保育的重要性。更多水獺家族大小事及活動將不定期公布於莊福基金會官網及FB粉絲專頁。

日本 繪本

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