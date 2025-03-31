凱基金股東會紀念品送電子胡椒研磨器 最後上船日倒數計時
凱基金（2883）今年股東會預定6月13日召開，股東會紀念品拍板將送出「電子胡椒研磨器」，以目前這類產品的市價大約300~700元不等。凱基金控股東會最後過戶日為4月14日，小股東想要換凱基金股東會紀念品，最晚4月10日要買進凱基金股票。
凱基金控近年股東會紀念品頗受小股東歡迎，從2022年造成大轟動的故宮花鳥碗開始，每年的股東會紀念品都很受小股東關注，今年股東會則是預計發出「電子胡椒研磨器」，今年股東會紀念品的市價以股東會紀念品行情來說算相對高，與2022年缺貨導致股東大排長龍的故宮花鳥碗也是質感與價值受歡迎的狀況類似，而那年和今年一樣凱基金控都要全面改選董事。
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