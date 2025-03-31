日本房市穩健成長！安永專家揭2025投資熱點與稅務秘訣

安永財務管理諮詢服務股份有限公司、安永聯合會計師事務所與安永日本的跨國專業顧問團隊舉辦「日本房地產投資網路研討會」，聚焦金融與市場趨勢、實際案例分享，協助臺灣投資人發現投資機會與市場脈動，活動中針對關鍵的稅務架構規劃進行深入剖析，協助投資人掌握2025年投資日本房地產的市場洞察與未來商機。

開場由安永財務管理諮詢服務股份有限公司總經理何淑芬分享，自川普上任以來，因其政策的不確定性與地緣政治衝突疑慮，造成全球經濟持續波動，依據最新版的安永CEO展望脈動調查，日本企業執行長們對於未來的信心指數是所有受訪國家中最高的，顯示日本消費與企業投資持續回升，雖然日本市場仍受國內勞動力短缺、升息循環變數多等問題影響，但相較於其他各國、其利率仍偏低，2025年的日本經濟可望優於2024年，呈現溫和成長，使其成為全球投資人士眼中相對安全的投資地點。

EY Strategy and Consulting Co., Ltd.企業情報諮詢部門合夥人小室英雄(Hideo Komuro)在「投資日本房地產市場的優勢與風險」專題中說明如何透過多元化投資、保險配置以及與當地專家合作來降低投資風險；更從日本各地區人口結構變遷、觀光產業蓬勃發展、外國人長期居住需求增長，以及政府政策支持等因素分析。預期今年舉辦的大阪‧關西世界博覽會將帶動關西地區房市上揚，帶來關東地區以外房地產市場的投資契機。

小室英雄指出，隨著日本房地產市場的龐大規模和穩定性，2023年外國直接投資額已達到210億美元。2024年預計日本全國住宅用地價格指數將小幅上漲0.7%，東京、大阪等主要城市因獨特的投資特色而受到關注。

小室英雄說，投資日本房地產具備穩定的租金收入、高入住率和低通膨風險等多重優勢，以及具備投資策略彈性，例如長期持有、短期交易和REITs等選擇，提醒台灣投資者仍需留意利率風險、自然災害和語言障礙等潛在挑戰，並建議透過多元化投資、購買保險、與當地專家合作，降低可能的投資風險。

Ernst & Young Tax Co.國際稅務顧問Tobias Lintvelt針對「日本房地產投資和營運的稅務問題」深入分析投資日本不動產可能的稅務架構，以及在營運上可能遇到的稅務情境該如何因應，另外詳細說明日本當地的相關稅務議題，協助臺灣投資人進行更完善的財務與稅務規劃。

在「日本不動產投資架構之臺灣稅務議題考量」專題，安永聯合會計師事務所家族企業傳承規劃及稅務諮詢服務副總經理張啓晉則針對台灣投資人常見的投資架構與稅務考量詳細說明，包括個人直接投資、透過日本公司投資、透過非日本公司投資等不同策略的差異，釐清不同投資架構下的稅務優勢與挑戰。

研討會壓軸由EY Strategy and Consulting Co., Ltd.不動產專案主要負責人三浦太己(Taiki Miura)顧問向與會者介紹實際案例，包括東京都內收益型大樓、日本飯店、其他類型不動產投資標的，並提供稅務規劃的關鍵知識，作為有意在日本布局不動產的投資人參考。

研討會中，專家們建議，有意投資日本房地產的臺灣投資者在考慮跨入日本房地產市場時，應依據自身需求、投資規模與目的審慎評估後，透過專業顧問的協助，規劃最適合的稅務策略與投資計畫，將有助提高收益並獲得資本利得，在充滿機遇的市場穩健前行，在布局日本房地產道路上邁出成功的一步。