華航搶市與空中巴士正式簽署10架A350-1000廣體客機

華航（2610）31日與空中巴士正式簽署10架 A350-1000 廣體客機訂單，新機隊預計自 2029 年起開始交付，華航董事長高星潢表示，今年航空客、貨雙好年。

空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry指出，供應鏈的挑戰將持續一段時間，這點無可避免，但值得慶幸的是，我們現在對整體情況的掌握更加完善，也比過去更具前瞻性地進行管理，這要歸功於我們在疫情期間所累積的經驗。因此，雖然供應鏈仍然受到影響，但情況正在逐步改善。不過，距離完全回到疫情前的水準，仍需一些時間。

華航董事長高星潢表示，今年的航空客運市場需求還是往上走，亞太地區還有兩位數的成長，今年的客運市場人數有望衝破2019水準，今年是一個航空客貨都好的一年。

今天的簽約儀式，由華航董事長高星潢和空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry於桃園國際機場凱悅酒店共同簽署，華航總經理陳漢銘與會，交通部常務次長林國顯見證。

因應全球旅運需求持續成長，華航積極優化機隊結構，此次購機計畫除了10架A350-1000確定訂單，還包含5架選購權，增加整體機隊營運彈性，鞏固長程航線的市場地位，特別是紐約、倫敦等高需求航點。

高星潢表示，A350-1000 是一款真正的長程飛機，它擁有卓越的航程能力，使華航能夠深入拓展美國市場。這款飛機將會採用三艙等配置，載客量約為 346 至 348 人，並且與現有的 A350-900 機隊形成良好的互補。