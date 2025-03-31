華航搶市與空中巴士正式簽署10架A350-1000廣體客機
華航（2610）31日與空中巴士正式簽署10架 A350-1000 廣體客機訂單，新機隊預計自 2029 年起開始交付，華航董事長高星潢表示，今年航空客、貨雙好年。
空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry指出，供應鏈的挑戰將持續一段時間，這點無可避免，但值得慶幸的是，我們現在對整體情況的掌握更加完善，也比過去更具前瞻性地進行管理，這要歸功於我們在疫情期間所累積的經驗。因此，雖然供應鏈仍然受到影響，但情況正在逐步改善。不過，距離完全回到疫情前的水準，仍需一些時間。
華航董事長高星潢表示，今年的航空客運市場需求還是往上走，亞太地區還有兩位數的成長，今年的客運市場人數有望衝破2019水準，今年是一個航空客貨都好的一年。
今天的簽約儀式，由華航董事長高星潢和空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry於桃園國際機場凱悅酒店共同簽署，華航總經理陳漢銘與會，交通部常務次長林國顯見證。
因應全球旅運需求持續成長，華航積極優化機隊結構，此次購機計畫除了10架A350-1000確定訂單，還包含5架選購權，增加整體機隊營運彈性，鞏固長程航線的市場地位，特別是紐約、倫敦等高需求航點。
高星潢表示，A350-1000 是一款真正的長程飛機，它擁有卓越的航程能力，使華航能夠深入拓展美國市場。這款飛機將會採用三艙等配置，載客量約為 346 至 348 人，並且與現有的 A350-900 機隊形成良好的互補。
A350-1000 與 A350-900 之間有許多相似之處，具備高度的通用性。但其中一個主要區別在於發動機。雖然仍然採用勞斯萊斯（Rolls-Royce）發動機，但 A350-1000 配備的發動機擁有更強大的動力，推力高達 97,000 磅，這些就是 A350-1000 最核心的特色。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言