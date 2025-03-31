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內科園區交易最熱 第1季辦公市場賣破百億元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

信義全球資產公布2025年第1季商用不動產市場調查。據統計第1季商用市場成交量達240億元，其中辦公產品交易額突破百億元，內科園區交易最熱，為辦公市場貢獻超過四成的交易量。

信義全球資產總經理林三智表示，國內企業投資動能強勁，加上精華大樓重建商機吸引開發商進場，因此看好今年辦公市場成長。

第1季辦公市場突破百億元，其中有54億元交易量出現在內湖區，包括統一超（2912）以43億元包棟買下「V-PARK」，寫下今年第一筆辦公室包棟交易；另一筆為恆隆行以10.57億元取得「國揚洲際企業總部」部分樓層。

林三智分析，企業總部成立浪潮下，內科鄰近台北市中心、有成熟的商業聚落，成為總部進駐必爭之地。

此外，在第1季辦公市場中，市區辦公大樓出現每坪成交單價創高交易紀錄，為太子（2511）以7.69億元取得信義區「統一國際大樓」部分樓層，拆算車位後、每坪成交單價來到222萬元。

林三智表示，購入市區辦公大樓，無論是自用或出租收益，都能為企業帶來優異的資產價值，長期持有還可視市場趨勢重建開發，享老屋重建商機，吸引建商、企業主等資金雄厚買方進場置產。

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