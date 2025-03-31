中信房屋：3月成交量月增15.5%、年減35.4% 張世宗：今年量縮成定局

中信房屋統計內部成交件數，3月全國交易量相較於2月增加約15.5%，較去年同期減少約35.4%。

進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月增9.3%、年減30.5%；新北市月增14.9%、年減33.2%；桃園市月增10.1%、年減33.9%；台中市月增13.7%、年減36.6%；台南市月增16.3%、年減37.7%；高雄市月增18.2%、年減30.6%。

中信房屋總經理張世宗指出，3月本是傳統房市推案及購屋旺季，但今年3月相較於去年同期的熱絡市況，整體成交量卻大幅萎縮超過三成呈現「旺季不旺」的現象。

張世宗表示，當前房市在「金龍風暴」的發酵，加上國內外政經局勢的不確定性，都對房市造成了極大干擾，導致市場觀望氣氛相當濃厚，今年房市「量縮」幾乎成為定局。

張世宗建議，賣方若能適度調整價格預期，參考實價登錄行情合理定價，不僅能增加買方詢問度，也能有效縮短銷售週期。而買方則可把握此波市場盤整期，積極尋找符合需求、符合預算的優質物件，並爭取更有利的議價空間。未來若買賣雙方價格認知能逐漸靠攏，交易量便有機會逐步回穩。