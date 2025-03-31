華航與空巴簽約將購入10架 A350-1000訂單 將打造旗艦新機型

華航（2610）31日與空中巴士簽署10架A350-1000廣體客機訂單，新機將自2029年起始交付，將投入北美與歐洲長程航線。華航董事長高星潢表示，這A350-1000的特色為高運量、長航程，而且舒適度超過以往的機型，將成為華航的旗艦機種。

華航看好新機加入之後將進一步提升華航全球航網競爭力，提供旅客高品質的飛航服務。本次簽約由華航董事長高星潢和空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoit de Saint-Exupery共同簽署。華航總經理陳漢銘與會交通部常務次長林國顯見證。

因應全球旅運需求持續成長，華航積極優化機隊結構，此次購機計畫除了10架A350-1000確定訂單之外，還包含五架選購權，增加整體機隊營運彈性，恐固長程航線的市場地位，特別是紐約、倫敦等高需求航線。

對華航而言，全數交機後，有超過四分之一為同一機型，對華航的管理將更具效益。