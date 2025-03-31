快訊

中職／不時夢到2013經典賽輸日本 林智勝看年輕世代12強辦到未完的夢

川普實現3任總統霸業有譜？外媒曝美憲法漏洞 學者：不是不可能

中職／林智勝引退賽日期曝光 台北大巨戰面對洪總的雄鷹

華航與空巴簽約將購入10架 A350-1000訂單 將打造旗艦新機型

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
華航董事長高星潢和空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoit de Saint-Exupery共同簽署10架A350-1000訂單（邱馨儀攝）
華航董事長高星潢和空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoit de Saint-Exupery共同簽署10架A350-1000訂單（邱馨儀攝）

華航（2610）31日與空中巴士簽署10架A350-1000廣體客機訂單，新機將自2029年起始交付，將投入北美與歐洲長程航線。華航董事長高星潢表示，這A350-1000的特色為高運量、長航程，而且舒適度超過以往的機型，將成為華航的旗艦機種。

華航看好新機加入之後將進一步提升華航全球航網競爭力，提供旅客高品質的飛航服務。本次簽約由華航董事長高星潢和空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoit de Saint-Exupery共同簽署。華航總經理陳漢銘與會交通部常務次長林國顯見證。

因應全球旅運需求持續成長，華航積極優化機隊結構，此次購機計畫除了10架A350-1000確定訂單之外，還包含五架選購權，增加整體機隊營運彈性，恐固長程航線的市場地位，特別是紐約、倫敦等高需求航線。

對華航而言，全數交機後，有超過四分之一為同一機型，對華航的管理將更具效益。

高星潢表示，華航現有的15架A350-1000機隊將於2027年起進行客艙升級，同樣委託空中巴士進行改艙工程整合與技術服務，將與A350-1000新機隊共同打造華航A350旗艦機隊，展絸東方美學與品牌特色。

華航董事長高星潢和空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoit de Saint-Exupery共同簽署10架A350-1000訂單（邱馨儀攝）
華航董事長高星潢和空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoit de Saint-Exupery共同簽署10架A350-1000訂單（邱馨儀攝）

延伸閱讀

華航新購10架A350-1000 2029年起交付投入歐美航線

緬甸強震 華航免收泰、緬機票退改票手續費

空中也能吃雙月！華航推「雙月機上餐」 再抽東京機票

華航攜手必比登名店雙月食品社 濃情台味美饌高空飄香

相關新聞

中信房屋：3月成交量月增15.5%、年減35.4% 張世宗：今年量縮成定局

中信房屋統計內部成交件數，3月全國交易量相較於2月增加約15.5%，較去年同期減少約35.4%。

華航與空巴簽約將購入10架 A350-1000訂單 將打造旗艦新機型

華航（2610）31日與空中巴士簽署10架A350-1000廣體客機訂單，新機將自2029年起始交付，將投入北美與歐洲長...

華航與空巴簽十架 A350-1000訂單 將投入北美與歐洲航線

華航（2610）31日與空中巴士正式簽署10架A350-1000廣體客機訂單，新機隊預計自2029年起開始交付，將投入北美與歐洲長程航線。華航董事長高星潢表示，華航現有的15架A350-900機隊於2027年起將斥資進行客艙升級，同樣委託空中巴士進行改艙工程整合與技術服務，將與A350-1000新機隊共同打造華航A350旗艦機隊。

大城機構伴山為鄰 推廣登山露營樂打造永續共榮生活圈

春回大地正是走向自然懷抱的最佳時機，台中市政府觀旅局正舉辦「步步大坑、處處特色登山王」活動，鼓勵民眾探訪有中部陽明山之稱...

淨零綠領人才課程陸續開班 年底前全國至少開設60班

環境部國家環境研究院結合全國28所大專院校，推出為期48小時的「環境部淨零綠領人才培育課程」，自4月1日上午9時起開放上...

品牌發展多元化 台中知名餐飲集團持續展店搶商機

面對市場競爭，台中餐飲集團為吸引消費族群關注，不斷推陳出新，祭出嶄新品牌搶人氣。響集團最近推出「響板前燒肉」試營運，星野...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。