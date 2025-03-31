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華航與空巴簽十架 A350-1000訂單 將投入北美與歐洲航線

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
華航（2610）31日與空中巴士正式簽署10架A350-1000廣體客機訂單。（華航提供）
華航（2610）31日與空中巴士正式簽署10架A350-1000廣體客機訂單。（華航提供）

華航（2610）31日與空中巴士正式簽署10架A350-1000廣體客機訂單，新機隊預計自2029年起開始交付，將投入北美與歐洲長程航線。華航董事長高星潢表示，華航現有的15架A350-900機隊於2027年起將斥資進行客艙升級，同樣委託空中巴士進行改艙工程整合與技術服務，將與A350-1000新機隊共同打造華航A350旗艦機隊。

華航表示，此次簽約儀式由高星潢和空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry於桃園國際機場凱悅酒店共同簽署，華航總經理陳漢銘與會，交通部常務次長林國顯見證。

為因應全球旅運需求持續成長，華航積極優化機隊結構，此次購機計畫除了10架A350-1000確定訂單，還包含5架選購權，增加整體機隊營運彈性，鞏固長程航線的市場地位，特別是紐約、倫敦等高需求航點。

高星潢表示，A350-1000機隊的引進是未來發展的一個重要里程碑，A350-1000擁有卓越的性能與寬敞舒適的客艙空間，將為旅客帶來更優質的飛行體驗。此外，華航現有的15架A350-900機隊於2027年起將斥資進行客艙升級，同樣委託空中巴士進行改艙工程整合與技術服務，將與A350-1000新機隊共同打造華航A350旗艦機隊，展現東方美學與品牌特色。

交通部次長林國顯指出，自己在8、9年前就已經去看過最新型的A350，如今來參加華航與空巴的簽約儀式也是相當榮幸，而此機型也比過去的機型還要省油，減少燃油四分之一，可以說是相當環保，對於華航來說是如虎添翼。

林國顯說，華航過去在疫情期間創造出高收益，甚至是少錢有賺錢的公司，可以說是相當不容易，希望華航能大展拳腳，開拓更多市場，也期待在未來可以交機順利，甚至提前交機，祝福兩家公司的結合能夠走更遠，把台灣帶到全世界。

空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry表示，我們歡迎華航加入快速成長的A350-1000營運業者行列。身為最早引進A350-900的航空公司之一，華航在擁抱先進航空科技的過程中扮演先驅角色。A350-1000是業界的長程客機領導者。選擇全球最先進的A350-1000長程客機，將讓華航持續提升機隊，同時為長途旅行帶來最優越的營運效益與舒適性。

華航A350-1000新機隊延續豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙三艙等配置，全面提升旅客空中飛行舒適度，帶來更寬敞的客艙空間、科技感的電子窗簾，客艙氣壓、濕度與安靜的飛行環境也帶來優質的體驗，有助提升長途飛行的舒適度，提供旅客頂級的飛行體驗。

華航致力於企業永續發展，A350-1000作為空中巴士最新一代的廣體客機，搭載勞斯萊斯Trent XWB-97發動機，具備卓越燃油效益與環保性能，預估可節省25%的油耗以及碳排量；此次新機引進，展現華航對於航網發展與機隊現代化的承諾，更有助實現2050年淨零碳排的目標。華航將持續關注產業發展趨勢，滿足旅客需求，並提供更高效、環保與創新的空中旅行服務。

華航

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